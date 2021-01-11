Как Covid-19 изменит мир в 2025 году

Предсказания ученого-математика Мохаммада Сидик Афгана отличаются неожиданностью и высокой степенью материализации.

В своем подходе он опирается на математическую логику, которой подвержена вся Вселенная – он понимает и моделирует саму суть происходящих в веках событий и на основании этой модели делает прогноз о будущих событиях.

Например, в 1986 году он предсказал распад Советского Союза – когда это казалось чем-то совершенно невероятным.

Поэтому особенно интересно будет обратиться к еще одному пророчеству, которое касается уже будущего России и относится к 2025 году.

Сидик Афган, проанализировав информацию в таблицах событий предполагает, что к этому времени будет образовано новое государство, в центре которого будет Россия, а духовный центр будет находиться на….Украине! Сегодня, в 2021 году, когда отношения между этими двумя государствами крайне напряжены, это выглядит невероятно, не так ли? А что, если посмотреть на этот прогноз с другой стороны? Например, когда делалось это предсказание, Крым еще был частью Украины, может быть пресловутый духовный центр будет именно там? Тогда предсказание начинает обретать новые смыслы. Но Сидик Афган называет город Чернигов – как место, в котором и будет заключен великий союз, который даст начало рождению нового мира и государства. Значит, десятилетие конфликта будет закончено заключением мира? Сразу возникает вопрос – какие события должны случиться, чтобы это стало возможным? Может быть союз заключится перед лицом новой угрозы, или старой, например, Covid-19.

Кроме того, в предсказаниях идет речь о сближении России еще с одним государством – США, что также выглядит крайне странно в дне сегодняшнем. Возможно, гипотеза про общую беду начинает выглядеть более правдоподобно. Традиционно предполагают, что речь здесь идет про угрозу мирового терроризма, но кто знает, быть может, это будет союз во имя победы болезни? Сейчас, когда коронавирус захватил весь мир, это выглядит вполне правдоподобным.

Будущее, которое наступит всего через 4 года, конечно же, даст ответы на эти вопросы. Но будет очень интересно, если это предсказание воплотиться в жизнь.

Диана Сабитова