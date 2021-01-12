Кому крупно повезет в деньгах в феврале

Последний месяц зимы ознаменуется одним из самых мощных денежных аспектов на небе.

По словам астрологов, 8 января Венера вошла в знак Козерога, где ее уже ждет приносящий удачу Юпитер.

Венера считается самой позитивной денежной планетой на небосводе, а Юпитер увеличивает мощь той планеты, с которой он соединяется. В результате многие знаки зодиака ждет хороший денежный доход, а некоторые даже встретят свою любовь.

Энергетический пик аспекта придется на середину месяца. Одними из его любимчиков окажутся Водолеи, Близнецы, Овны, Весы и Стрельцы. Кроме того, на приятные бонусы могут рассчитывать Девы и Раки.

Другим астрологическим событием февраля будет аспект «Ворота Золушки», который сформирует Венера и Хирон. Именно в это время можно встретить своего принца или принцессу.

Кроме того, он может принести хорошие денежные или профессиональные предложения. Наиболее активным аспект будет первые две недели февраля. В это время звезды советуют быть более внимательными к новым знакомствам.

Особенно сильным соединение будет для Водолеев, Овнов и Стрельцов. В конце месяца ретроградный Меркурий принесет возврат долгов для Козерогов и Раков.