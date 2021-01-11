Как проработать карму по месяцу рождения

Карма – конечно, громкое слово. Но если принять, что мы рождаемся с определенной задачей, наделенные способностями для ее исполнения, то карма становится чем-то любопытным и даже интересным.

Узнать свою карму по месяцу рождения можно из этой статьи.

Январь

Рожденные в январе вынуждены помогать своим братьям и сестрам (в самом широком смысле слова). Хорошо, если в семье они не единственные дети – тогда возможность отработать карму появляется уже очень рано, но даже если это не так, то можно найти названных братьев и сестер и поддерживать их.

Февраль

Те, кто родился в феврале, должны строить отношения со старшим поколением, а именно со своими бабушками и дедушками. Родители не имеют большого влияния на них, а вот старики – учат многому.

Март

Мартовские люди тесно связаны со своей матерью, именно для нее они пришли в этот мир. Точнее, чтобы она научилась быть собой. Отношения с мамой для рожденных в марте более важны, чем для всех остальных людей.

Апрель

Здесь на первый план выходит карма отца. Все, что отец должен был сделать и не сделал, теперь лежит на плечах рожденного в апреле. Часто так случается, что даже выросшие без отца, апрельские люди все равно чутко ощущают свою принадлежность к нему и идут словно по его стопам.

Май

У майских, как и у мартовских, материнская карма. В чем-то эти люди должны облегчить жизнь своей матери, и чаще всего они интуитивно понимают, в чем именно.

Июль

Июньские люди получили одну из самых сложных, но и интересных задач. Это задача по сохранению отношений в принципе. Разводы и потеря связи между родственниками – обычное дело в таких семьях. Июньские люди должны научиться быть этакими эмоциональными медиаторами, налаживающими отношения внутри семьи.

Июль

Карма июльских людей очень интересная! Это те, кому для выполнения своей задачи просто нужно развиваться, менять свое мышление и переезжать на другое место, чтобы найти новую территорию, обеспечить более изобильное будущее себе и своей семье.

Август

Августовские люди пришли в этот мир для того, чтобы соединять. Часто между родителями в семье этих людей бушуют непримиримые конфликты, так вот именно рожденные в августе могут утихомирить эти страсти.

Сентябрь

В сентябре рождаются те, чья задача – создать что-то великое и перспективное, использовав свои или чужие таланты. Это люди, карма которых призывает к прославлению рода!

Октябрь

Октябрьские люди нуждаются в том, чтобы стать материально независимыми и привнести ресурсы в семью. Это карма тех, кто не должен сидеть без дела и работы, а еще более опасно сидеть на шее у родителей.

Ноябрь

Перед ноябрьскими людьми стоит серьезная задача: они должны постараться, чтобы использовать весь свой ресурс на благо своего рода. Рожденные в ноябре должны вывести семью на качественно новый уровень, для этого им нельзя бояться совершать решительные действия.

Декабрь

В декабре рождаются самоуверенные люди, которые считают, что все могут и без чужой помощи. Задача у них и простая, и сложная одновременно: научиться таки принимать поддержку от близких людей, и принимать ее с благодарностью.

Мирослава Кан