Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Астролог перечислил неудачные для автомобилистов дни

Рамблер4 часа назад
Фото: depositphotos

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 11 по 17 января.

Понедельник и вторник — относительно удачные дни для вождения авто. В среду и четверг вновь риски идут вверх — это совпадает и с новолунием, и с влиянием Марса, нарушения правил могут в эти дни быстро провоцировать ДТП.

Пятница и суббота благоволят поездкам с друзьями. Риски компенсируются хорошим потенциалом для концентрации внимания водителя.

Воскресенье содержит признаки напряжения, неожиданных ошибок, особый вред от алкоголя, от плохой видимости на дороге — если погода резко ухудшится, то в лучше перенести поездку или максимально её упростить.

Гороскопы

Читайте также

Даем отпор фантомным переживаниям — гороскоп на 12 января

Самая сильная женщина по знаку зодиака

Ключ к разгадке знаков зодиака нашли в древней китайской деревне