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Три знака зодиака, которые не могут жить без истерик

РИА "ФедералПресс"3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"

Астролог Анна Зорина рассказала, представительницы каких знаков зодиака просто не могут жить без разборок и скандалов. Истерики для них становятся смыслом жизни.

Телец

Женщин-Тельцов можно назвать «с приветом». Скандалы у них в крови, а главный рычаг управления сильным полом – слезы. Представительницы этого знака зодиака знают все слабые места партнера и умело этим пользуются. Но не все женщины-Тельцы такие, есть и спокойные дамы. Тельцы могут избавиться от истеричности, но для этого нужно работать над собой.

Водолей

Женщины-Водолеи нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке. Если ее нет, то они пытаются разнообразить рутину истериками. Они не бьют посуду, не кричат, но за словом в карман не полезут. Во время обострения партнеру лучше отойти в сторону и переждать, пока вторая половинка успокоится.

Лев

Настроение у Львиц меняется моментально, они не стабильны. Истерики у Львиц бурные и совершено искренние. Представительницы этого знака всегда говорят то, что думают. Когда буря минует, они успокаиваются и могут попросить прощения и признать вину.

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