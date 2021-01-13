Тибетский гороскоп: самые счастливые знаки 2021 года

В древнем тибетском гороскопе нет привычных многим животных-покровителей, которые пришли из восточной астрологии.

Специалисты рассказали о необычных знаках зодиака, а также о том, какие дни станут самыми счастливыми для всех знаков зодиака в 2021 году.

Например, Яркий воздушный змей – знак тех, кто родился в 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012 годах. Согласно тибетскому гороскопу, самыми счастливыми днями для представителей этого символа станут 3, 15 и 27 число.

Кобре (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) тибетский гороскоп разрешает делать «все, что угодно» в 1, 15 и 25 число каждого месяца.

Для Хранителя огня (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) самыми счастливыми станут 4, 16 и 28 числа, а для Источника чистой воды (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – 5, 17, 29.

Нефритовой колонне (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) особенно будет везти 6, 18 и 30 числа, а Металлическому гонгу (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) – 7, 19, 31.

Для Озерной черепахи (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) самым счастливыми окажутся 8 и 20 число, те же и для Кожаного браслета (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).

Счастливые числа Черного буйвола (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) – 10 и 22, Новой луны (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) – 11 и 22, Жаркого солнца (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) – 12 и 24, те же и у Монаха в сопровождении обезьяны (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).