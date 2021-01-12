Астролог рассказала об уроках, которые преподаст 2021 год

Умение держать себя в руках окажется очень полезным в новом году. Астролог Алена Никольская рассказала о трех уроках, которые преподаст человеку 2021 год.

По словам специалиста, стоит правильно подготовиться к будущему, чтобы не пришлось ошибаться и учиться на своих собственных ошибках. Первым уроком для большинства людей окажется умение планировать.

— Вы должны планировать на долгую перспективу, с большим коридором планирования. В начале года думайте о том, что у вас будет в середине, в конце и что будет через два–три года. Прямо сейчас составьте план, пропишите все, что вы хотите сделать в этом году, — рекомендует астролог.

Она отмечает, что абсолютно все в новом году должны научиться проявлять гибкость. Ведь любая ситуация может выйти из-под контроля. Даже капитальный план может рухнуть под гнетом обстоятельств. Именно поэтому нужно с помощью гибкости лавировать между проблемами и выстраивать новые возможности.

Астролог рекомендует проявлять доверие и находиться на позиции наблюдателя. Стоит проявлять смирение. Если потерь не избежать, то нужно сохранить спокойствие и принять ситуацию.

— Вы просто обязаны довериться окружающему миру и Вселенной. В этом году очень многие вещи у вас из жизни уйдут. Если вы будете за них цепляться изо всех сил, жизнь и судьба вас накажут. Отпустите ситуацию. Посмотрите со стороны, подумайте, какие плюсы сейчас эта ситуация вам приносит, — отмечает Никольская.

По мнению астролога, в современных условиях многие смогут открыть в себе экстрасенсорные способности. Нужно налаживать связь со Вселенной и слушать внутренний голос.