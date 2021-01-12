Какие знаки зодиака никогда не предадут

Со всеми в новых отношениях случалось на время расстаться с друзьями.

Но есть люди, которые полностью преданы любви, забывают своих старых друзей и больше не выходят на встречи и не делятся с ними многими секретами. Однако некоторые знаки зодиака по-прежнему крепко держатся за дружбу, даже когда у них серьезные отношения. Они всегда ставят своего лучшего друга на первое место.

Если вы ищете друга, который чрезвычайно предан и очень привязан к дружбе, Телец — ваш человек. Они очень серьезно относятся к дружбе, помогают в трудную минуту, побуждают развиваться, заботятся о том, как вы поживаете. Они защищают вас, поддерживают и посвящают вам достаточно времени, даже если они заняты на работе / в школе или имеют семейного партнера. Они не называют каждого другом, им нужно много времени и терпения, чтобы стать близким им человеком и посвятить себя ему. Но если это произойдет, они навсегда останутся верными друзьями. Партнер-Телец должен чувствовать, что с ним всегда будут рядом ближайшие друзьям и они будут в приоритете.

Стрельцы не относятся к числу величайших романтиков, и им редко удается завязать серьезные отношения из-за их свободного духа и любви к приключениям и путешествиям. Сами они считают, что их отношения с друзьями сильнее, реальнее и важнее, чем с партнером. Влюбиться и выйти замуж — это мило и романтично, но в то же время вызывает стресс и это для слишком ответственно. Тем не менее, они серьезно относятся к своим друзьям, потому что они также получают от них много любви, без необходимости быть сдержанными, как это было бы в любовных отношениях. С друзьями Стрельцы могут быть дикими, мятежными, свободными, переживать захватывающие моменты и лучшие приключения. Поэтому эти знаки зодиака очень привязаны к своим друзьям.

Эти знаки зодиака более преданы делу и идеям и не очень сентиментальны, поэтому им кажется, что друзья понимают их лучше, чем вторая половинка, и ценят их больше. Водолей мятежный, независимый и не отделяется от своего окружения, чтобы проводить больше времени со своим партнером и создавать очень серьезные отношения. Если они изолируются от мира и находятся на романтической волне, то чувствуют себя не на своем месте. Водолеи хотят быть среди множества людей, общаться с творческими людьми, быть частью группы. Это их вдохновляет, и они чувствуют себя счастливыми. Они учатся у других и посвящают себя друзьям.