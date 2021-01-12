Деньги и работа даются с трудом — финансовый гороскоп на 13 января

Сегодня будет негативный день для работы и зарабатывания денег. Стоит быть острожным во всем.

Овен ‌‌

Овнам в течение всего этого дня будет непросто выстраивать отношения с вышестоящим руководством. Дело в том, что у вас может усилиться желание действовать самостоятельно и независимо. В глубине души вам хочется в свою работу привнести частичку себя, своей индивидуальности. Однако это может встретить непонимание со стороны начальства.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, придется отстаивать свою деловую репутацию. К вашей работе может быть проявлено пристальное внимание со стороны фискальных властей. Не дайте им поймать себя на нарушениях закона или служебных инструкций. Если вы находитесь в командировке, то воздержитесь от обзаведения новыми знакомствами.

Близнецы

Близнецам в течение всего дня следует быть готовыми к неожиданным поворотам в профессиональной деятельности. Постарайтесь не брать на себя ответственность за сохранность чужих денег. Если же ваша работа связана с материальной ответственностью, то будьте предельно точны и аккуратны, опасайтесь обманов, мошенничества.

Рак ‌‌

Ракам в этот день, возможно, придется выполнять профессиональные обязанности в неблагоприятных внешних обстоятельствах. Наиболее типичное проявление негативных влияний этого дня почувствуют те, кто работает в сфере услуг. Вам могут попадаться взыскательные клиенты, которым будет весьма непросто угодить. Старайтесь быть предельно внимательными и корректными.

Лев ‌‌

Львам в этот день следует не забывать о дисциплине труда. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Любые дисциплинарные нарушения не останутся незамеченными начальством. Не стоит рассчитывать на то, что коллеги вас «прикроют». Другая тема, требующая внимания – это повышение квалификации. Лучше не браться за слишком сложную работу.

Дева ‌‌

Девам, находящимся в служебных командировках, будет непросто справляться с поставленными задачами. Возможно, это будет связано с тем, что вы недостаточно хорошо владеете профессиональными навыками. Перед вами могут поставить новую задачу, в которой у вас мало опыта. Это не лучший день для финансовых авантюр.

Весы ‌‌

Весам в течение всего этого дня, возможно, будет некомфортно выполнять профессиональные обязанности на своем рабочем месте. Особенно это относится к тем, кто обслуживает клиентов в офисе, магазине, салоне. Вам могут досаждать клиенты, которые реально не готовы сделать и оплатить заказ, но которые будут отнимать много вашего рабочего времени своими расспросами.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут быть вынуждены затрачивать большое количество рабочего времени на постороннюю информацию, которая будет только отвлекать вас от дел. Постарайтесь ограничить контакты, вплоть до того, чтобы отключать на время важной работы мобильный телефон. В противном случае день может пройти в посторонних разговорах и суете.

Стрелец

Главной задачей Стрельцов в этот день является сохранение материальных и финансовых ресурсов. Дело в том, что у вас может возникнуть желание потратить имеющиеся у вас деньги. Однако покупки, которые вы можете сделать, окажутся неудачными. Если ваша профессиональная деятельность связана с финансами, то будьте предельно осторожны, не дайте себя обмануть.

Козерог

Козерогам в этот день звезды не советуют проявлять инициативу в делах и начинать новые проекты. Сильное желание проявить себя еще не означает, что вам удастся добиться в этом успеха. Несмотря на усиление вашего творческого потенциала, вам может не хватить внутренней организованности и подготовки. Дистанционная работа на дому может быть связана с неожиданными осложнениями.

Водолей

Водолеям в этот день может поступать ложная информация и это может приводить к ошибкам в работе. Это не лучшее время для делового взаимодействия с окружающими. Запланированные на этот день деловые встречи или поездки могут сорваться или пройдут по невыгодному для вас сценарию. Работа с документами может осложниться из-за бюрократических проволочек.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют сосредоточиться на индивидуальных видах деятельности. Рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой вы чувствуете себя уверенным профессионалом. Постарайтесь обходить стороной ситуации, в которых повышается риск технических сбоев, аварий и финансовых потерь.