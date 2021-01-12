Сюрпризы поджидают за каждым углом — гороскоп на 13 января

1-29 лунные сутки. Сегодня вечером планы смешает драматичная ингрессия Луны в Водолей.

Форс-мажорная ситуация заставит нарушить часть правил. Возможны экстренные новости, сигналы тревоги, срочные вызовы, программные сбои, системные неполадки в работе связи и нового оборудования, волнения в обществе. Возрастет риск информационных вбросов и сенсаций, острой полемики, а также вызывающих маневров, опасного лихачества, неосторожного обращения с инструментами и оружием. Любые действия будут сопровождаться сюрпризами. Стрессовая ситуация затянется за полночь, провоцируя бессонницу, травмы, ссоры или обострение болей.

Овен ‌‌

Утром Овнам придется смириться с заминкой в делах или с неблагоприятной психологической атмосферой - например, обстановкой недоверия, неприязнью со стороны вышестоящих. Вечером неожиданные известия напомнят, что вы в полосе непредсказуемости (в том числе, финансовой), ваши благие намерения и большие планы в любой момент могут подвергнуться коррекции. Возможно, придется вновь пересмотреть бюджет.

Телец

Тельцам не стоит обольщаться спокойствием дневных часов: это затишье перед бурей. Новый вираж событий ожидается вечером. Возможен спор, конфликт, сигнал тревоги. Не исключены срочные совещания и приказы, форс-мажорные ситуации, перемены дома, на работе или в социуме. Потребуются экстренные меры. Пригодится быстрая реакция, стрессоустойчивость. Возрастет риск травм, в том числе, от электричества.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше быть начеку: вынужденная пауза к вечеру сменится нештатной ситуацией, события начнут развиваться быстрее. Не исключено досрочное начало работ, командировки, исследовательского или учебного цикла. Обострится интерес к обстановке в мире, новостям в сфере транспорта, науки, образования. экономики. Не стоит бежать от проблем: стартовые трудности - неплохой мотиватор и тренинг.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков немного возможностей управлять событиями и диктовать свои условия - остается следить за обстановкой и быть, на всякий случай, в боевой готовности. Самые главные новости и острые ситуации ожидаются вечером. Если вы одиночка, то будете наблюдать за очередной сенсацией в обществе со стороны. Если же у вас активная позиция, помните, что участие в коллективных волнениях небезопасно.

Лев ‌‌

Утром Львам лучше заниматься рутиной в сберегающем силы режиме. Если моральные и материальные ресурсы окажутся на нуле, может не остаться сил для правильной реакции на вечерние сюрпризы. В связи с экстренной ситуацией в конце дня могут быть грубо нарушены договоренности, границы или системные правила. Новый ход или неожиданная заявка возможны со стороны начальства, друзей, партнеров, конкурентов.

Дева ‌‌

Утром и днем Девы могут рассчитывать на стабильность и даже удачу. В их пользу окажется пауза, отсрочка, общее затишье. А вот надежд на спокойный вечер мало. Ближе к ночи возможен аврал дома или на службе, не исключены проблемы с питомцами, инструментами, электроникой, транспортом, связью, новым оборудованием, получением экстренной помощи. Возможен срочный вызов, нетипичное обострение болезни.

Весы ‌‌

В начале дня у большинства Весов связаны руки. Многие Весы будут зависимы от домашней обстановки или других обстоятельств своей частной жизни, от воли родителей или начальства. Вечером появится поле для активности, но у свободы будет оборотная сторона: каждый ваш шаг может обернуться стрессом или новыми расходами. Велик риск создать своими экспромтами проблемы не себе, а другим - бизнесу, детям.

Скорпион

Скорпионов судьба вплоть до вечера хранит от бед. Звезды советуют копить силы, так как в конце дня они вам наверняка понадобятся. Системные проблемы отчасти ожидаемы, но в ситуации будет много непредсказуемых нервирующих моментов и реальных рисков. Стрессы возможны всюду, в том числе, дома и в близком кругу. Вероятны сбои, поломки, травмы, ссоры, общая перестройка. Важно не наживать врагов.

Стрелец

Стрельцам стоит вплоть до вечера соблюдать осторожность, лучше не спешить с начинаниями. Вечером любая личная и коллективная инициатива влечет за собой массу побочных эффектов, возможен сбой связи, неожиданный вираж в пути, аврал в делах, сюрприз при обслуживании, сенсация от друзей. В лучшем случае, день закончится полемикой, в худшем - рискованным приключением. Нежелательно лихачество за рулем.

Козерог

Для Козерогов основная часть этого дня спокойна. Многих Козерогов выручит обостренная интуиция и привычка к перестраховке. Однако вечером стандартные методы ведения дел будут бессильны. Может появиться реальный повод для тревоги в связи с финансовым положением. Даже в критических острых случях звезды советуют не рисковать: импульс, продиктованный нервозностью, сулит больше проблем, чем выжидание.

Водолей

Днем звезды советуют Водолеям затаиться и не стремиться на передний план. Вечерние события для многих из них - ответственный тест (на профессионализм, обучаемость, знание техники безопасности, другие принципиальные качества или навыки). Стрессовых переживаний добавит нервозность, гнев или страх. Важно достойно принять вызов судьбы и сделать все возможное, «не уронив лица» и не изменив убеждениям.

Рыбы ‌‌

В эти сутки у Рыб есть надежная точка опоры. Для многих Рыб это будет кто-то из старых знакомых или чей-то личный пример. Возможна моральная поддержка от профессионала или старого друга. В неожиданных вечерних событиях старые ориентиры могут показаться бесполезными, но звезды советуют не паниковать и попробовать разобраться в ситуации. В конце дня не стоит выходить на связь и отправляться в путь.