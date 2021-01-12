Не стоит рисковать — любовный гороскоп на 13 января

Сегодня не тот день, чтобы звать на свидания и переходить на новые уровни в отношениях.

Овен ‌‌

Сегодня у влюбленных Овнов не лучший день, все их планы оборачиваются проблемами. Возможна ревность, подозрительность. Свободным Овнам лучше избегать экспресс-знакомств и быстрого сближения с новой пассией. В постоянных союзах обойдется без ссор, если вечером «выпустить пар» в обсуждении новостей.

Телец

Сегодня Тельцы в зоне риска. Лишь для некоторых из них любовь будет тихой гаванью в море жизни - все прочие представители знака рискуют хлебнуть проблем «на личном фронте». Стоит беречь хорошие отношения: одно случайное слово грозит запустить шквал негативных эмоций и толкнуть на радикальный шаг.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы практичны и осторожны. Они способны вплоть до вечера раздумывать, в какой манере им сделать следующий шаг и чего это будет им стоить. Но вечером жизнь выведет их из ступора и решит многое за них. Возможно, про дела сердечные они вообще забудут, в силу обстоятельств.

Рак ‌‌

Раки вплоть до вечера под незримым давлением партнера. Немногим из них будет под силу сопротивляться его обаянию или сексуальному магнетизму. Впрочем, их может держать и привычка. К ночи многие Раки взбунтуются против любовного рабства - но быстро поймут, что «с подводной лодки деваться некуда».

Лев ‌‌

Сегодня Львы честно рассчитывают на чужое слово и на сохранение статуса-кво в отношениях, но могут столкнуться с сюрпризом. В конце дня поведение партнера опрокинет их расчеты и спровоцирует нешуточный стресс. Впрочем, не исключено, что партнер ни при чем и всему виной внешняя нештатная ситуация.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам посвятить личной жизни утренние и дневные часы, при этом ценить каждую минуту драгоценного времени. Откладывать романтическое свидание на вечер не стоит: оно либо будет неожиданно отменено, либо пройдет совершенно не в том режиме, на который вы рассчитывали.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы консервативны и сдержанны днем, но к ночи могут внезапно стать рьяными экспериментаторами. Звезды предупреждают, что ваши и чужие экспромты (особенно, сексуальные) грозят обернуться системными побочными эффектами, о которых вы не будете подозревать, в силу новизны момента.

Скорпион

Утром влюбленные Скорпионы - сама выдержка и надежность, легко поддержат в глазах партнера свой идеальный образ. Но вечером могут слететь с катушек (иначе столь резкий поворот не назвать). В это время любой Скорпион способен без предупредительного выстрела в воздух сорвать на партнере свою злость.

Стрелец

Сегодня звезды не расположены потакать Стрельцам в их любовных импульсах. Серьезные глубокие чувства представителям этого знака лучше скрывать: признаваться в них сейчас с их стороны неосмотрительно. Легкомысленные романтические приключения днем будут невозможны, а вечером станут крайне чреваты.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не откладывать свидание на вечер. Утром и днем представители этого знака отлично владеют собой и сохраняют реальную магическую власть над душами своих избранников. В конце же дня ситуация непредсказуема - этого достаточно, чтобы выбить типичного Козерога из колеи.

Водолей

Утром влюбленные Водолеи не склонны к публичности и не хотят рисковать, а вот вечером могут оказаться способны на любые непредсказуемые отчаянные жесты. Их партнерам лучше не искушать судьбу и наблюдать за этой картиной со стороны: попасть под горячую руку нервничающему Водолею будет намного хуже.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы - идеальные любовники, но к вечеру могут перестать таковыми быть: большинство Рыб чувствительно к переменам обстановки, а она в конце дня вряд ли будет спокойной. Звезды видят единственный разумный выход: не затягивать романтическое свидание до вечера. Не стоит писать любовные письма.