Что может рассказать о человеке его голос

Наш голос – это наша визитная карточка.

Хотим мы того или нет, но другие воспринимают нас не только глазами, но и ушами – хотя, они и сами могут об этом не подозревать. На что же мы обращаем внимание?

1. Громкость – слишком громкий или наоборот, слишком низкий голос заставляет нас напрягаться, прислушиваться, иногда пугаться или раздражаться. Не удивительно- скорее всего, наш собеседник как раз и испытывает что-то подобное, а мы просто «настраиваемся на его волну» и считываем его эмоции.

2. Скорость. Слишком быстрая или медленная речь может вызывать недоумение, раздражение. Скорость речи может кое-что рассказать нам о собеседнике, например, страх не быть услышанным может способствовать чрезмерно быстрой речи, а сложности с формулировками и длинные паузы могут говорить о неуверенности в себе и страхе предъявлять свое мнение окружающим.

3. Высокий голос. Как известно, он присущ детям и юношам, соответственно, если человек и в зрелом возрасте говорит так, то его подсознательно будут воспринимать как «слишком юного», даже если ему или ей далеко за 40. И здесь могут возникать сложности с адекватной оценкой со стороны окружающих- например, партнерам такой человек может казаться слишком инфантильным и не серьезным, наивным, а на работе производить впечатление недостаточно надежного и опытного сотрудника.

4. Низкий же голос, наоборот, привлекает. Кажется, что его обладатель обладает властью, силой и статусом – и к нему (или к ней) начинают тянуться, искать расположения. Такой человек кажется взрослее своих лет, опытнее и умнее, а значит, нужно к нему тянуться в надежде на защиту и покровительство.

5. «Командный» голос. Такой вырабатывается на работе (когда профессия связана с необходимостью отдавать приказы) и вне служебной деятельности может отталкивать людей, особенно тех, кому ценна свобода во всех ее проявлениях, кто любит дискутировать и отстаивать свою позицию. А также, наоборот, он может притягивать тех, кому сложно брать на себя ответственность за свою жизнь и нужен «начальник», который будет указывать, как себя вести и что делать.

Диана Сабитова