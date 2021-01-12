«В 2025 году грядет новый мир»: предсказания знаменитого ученого

Все привыкли, что предсказания будущего обычно дают экстрасенсы, астрологи и гадалки.

Сегодня мы познакомим вас с пророчествами, которые основаны на математических расчетах и сделаны настоящим ученым. Моххамед Сидик Афган родился в 1958 году в Афганистане и с детства проявлял незаурядные способности к математике.

Он окончил школу на родине, а в дальнейшем учился в российском университете. Однажды он принял участие в соревнованиях с ЭВМ (компьютер 70-х годов) по решению проблемных и алогичных заданий при Техасском университете. Он ответил на 400 вопросов и сделал это быстрее машины на целых 6 минут.

В начале 90-х Сидик Афган стал аспирантом Ленинградского педагогического института, где изучал историю и философию. Его диссертация называлась «Теория чисел в философском аспекте и ее применение для прогнозирования событий».

Основой работы послужила нумерология Пифагора, рассматривалась взаимосвязь истории с математической моделью прогнозирования событий. Ученый доказал, что судьба любого человека или событие могут быть просчитаны по формулам. Он выискивал скрытые закономерности, связывающие материальные события и их духовную составляющую и постепенно разработал уникальную систему предсказаний.

Афган математически «просчитал» распад СССР, «августовский путч», атаку на башни-близнецы в США и президентство Обамы. На данный момент он - основатель и руководитель Всемирного философского математического научного центра, а его интеллект признан достоянием человечества и находится под защитой ЮНЕСКО.

Ученый сделал расчеты на несколько десятилетий вперед и утверждает, что поворотным в истории человечества станет 2025 год.

По расчетам Афгана, под эгидой России произойдет новое объединение части бывших республик СССР, возникнет «новый мир», но на принципах построения партнерского союза. Одновременно потеплеют взаимоотношения с Украиной, которая также войдет в новый союз. В Чернигове будет создан православный центр, который станет духовной столицей «нового мира». В этот же период начнут улучшаться отношения России и США, они сблизятся по многим мировым вопросам и объединят усилия в борьбе с терроризмом.

Сбудутся ли математически рассчитанные прогнозы ученого, мы узнаем через 5 лет. Но, судя по тому, что он вычислял раньше, вероятность этого достаточно высока.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог