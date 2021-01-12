Новолуние 13 января: в ожидании сенсаций

Первое и самое беспокойное новолуние года пройдёт в одной из важных точек зодиака – в 24 градусе знака Козерог 13 января в 8 утра по московскому времени.

Двумя главными указаниями на жёсткость, непредсказуемость и бескомпромиссность ближайшего лунного месяца до 12 февраля станут соединение светил в карте новолуния с преобразователем-Плутоном и конфликт двух вредителей – управителя новолуния Сатурна с Марсом. Этого уже было бы достаточно для того, чтобы ждать каких-то серьёзных метаморфоз и переворотов. Однако в этом месяце к этим сложнейшим конфигурациям присоединяются другие не менее влиятельные планеты – Уран и Юпитер. Такого рода тотальных конфликтов между планетами уже не было достаточно длительное время.

Считающийся наиболее разрушительным аспектом спор Марса и Сатурна, может проявить себя в самое ближайшее время – уже с 11 по 14 января (точный аспект будет 13 января в 14:00). Обе планеты составляют ещё одну деструктивную конфигурацию с Нептуном, которая носит название Дротик. Участие Нептуна здесь может стать ключевым и создать ситуации скрытого характера проблем, ситуации заговоров и преднамеренного вреда, срыва планов, а также экстремизма и подстрекательства в политических играх. Повышена вероятность техногенных, экологических катастроф.

Следующим напряжённым аспектом, который выйдет на авансцену, станет вражда Юпитера с Ураном (пик аспекта 17-18 января). Сцена его действий – идеологический фанатизм и международные отношения, рост аварийности в воздушном пространстве. Аспект легко вызывает народные социальные волнения и бури в политических кругах. Более того, проблематичность аспекта будет поддержана не менее эксцентричным аспектом 20 января – соединением Марса с Ураном. Что характерно именно на этот неблагоприятный день – запланирована инаугурация президента США Байдена, выборы которого как раз прошли под стать этой воистину революционной связи Марса с Ураном, вызывающей протесты и несогласие общества.

Перечисленными аспектами жёсткий график этого лунного месяца не закончиться – с 21 по 26 января на фоне набирающего силу взрывного «квадрата» Марса с Юпитером, Солнце пройдёт два критических аспекта с Сатурном (24 января) и Ураном (26 января).

В дальнейшем нас ждёт не менее волнительное полнолуние 28 января, когда светила сойдутся в опасной «квадратуре» с Марсом, а сам точный аспект Солнца и Марса будет на пике 30-31 января. Именно в эти дни состоится ещё одно важное событие лунного месяца – с 30 января по 21 февраля будет ретроградным Меркурий. Как и всегда конфликт Солнца и Марса повысит конфликтность в быту и на транспорте, градус споров и противостояний в самых разных ситуациях. Очень сложной всё это время будет оставаться ситуация в сферах финансов и отношений.

Итак, начинающийся с 13 января лунный месяц несёт в себе слишком большую силу разрушительных энергий и становится явно неудачным временем для начала долгосрочных проектов на перспективу. На практическом, деловом и событийном уровнях стоит запастись терпением, избегать рисков в поездках (или вовсе исключить), конфликтов в партнёрских отношениях.

Вот какие дни этого лунного месяца (до 12 февраля) будут более стабильными при тотальном периоде сложных аспектов – 15-16, 22 (до 15:00), 29, 30(с 11:00 до середины дня 31 января), 2, 6, 8 февраля.

Serg Korablev