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Откровенность опасна — любовный гороскоп на 14 января

Рамблер2 часа назад
Фото: depositphotos

Стоит разговаривать со второй половинкой лишь на нейтральные темы, иначе нарветесь на скандал.

Овен ‌‌

Сегодня Овны жаждут поделиться с любимым человеком последними новостями или мыслями о будущем. Красивые ухаживания уйдут на второй план. Для многих Овнов события в группе по интересам будут важнее любовных маневров. Звезды не советуют слишком явно пренебрегать партнером, он (она) может и обидеться.

Телец

Сегодня Тельцы легко теряют равновесие в разговоре (особенно, если задеты их цели или профессия). Их партнерам лучше не затрагивать острые темы: Телец моментально занервничает, а в таком состоянии он на нежности не способен. Придется создать ему особые тепличные условия, любовь Тельца того стоит.

Близнецы

В этот день даже для самых романтичных и влюбленных Близнецов на первом месте могут оказаться интеллектуальные или политические интересы. Друг, который их разделяет, автоматически наберет больше баллов в их системе предпочтений, чем страстный молчаливый партнер, с которым им не о чем поговорить.

Рак ‌‌

Сегодня Раки не склонны ценить в отношениях истинную гармонию, если она не приправлена некой изюминкой. Без нее самые красивые отношения кажутся им пресноватыми. Звезды намекают, что любовные приключения и интересные эксперименты не возбраняются в гомеопатических дозах, но не советуют увлекаться.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют одиноким Львам воздержаться от попытки знакомства, а Львам, имеющим пару, не рекомендуют выяснять отношения. В сложившейся ситуации слова - не самый важный показатель. Гораздо важнее готовность партнера смириться с вашими слабостями и подставить вам плечо в ваших проблемах.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут оказаться настолько поглощены своей новой работой, что романтика окажется отодвинута на второй или третий план. Звезды советуют выкроить хотя бы одну минутку для встречи с любимым человеком, так как есть все предпосылки для гармонии в отношениях и ее стоит всячески поддержать.

Весы ‌‌

Сегодня Весы обоего пола за прогресс в отношениях на словах, но в глубине души склонны оставаться махровыми консерваторами. В любовной теории и на практике их логика зачастую будет разной. Одиноким Весам пора готовить плацдарм для будущих побед, но сближаться с возможными претендентами рановато.

Скорпион

Этот день требует от влюбленных Скорпионов поступиться своими интересами. Звезды советуют разделить личную жизнь и прочие сферы, лишь тогда любовь останется островком гармонии в общей напряженной обстановке. Это не лучший момент для сближения, витья общего гнезда или попытки переубедить партнера.

Стрелец

Сегодня Стрельцы болтливы и хотят видеть рядом интересного собсеседника, с которым можно и самому поговорить, и к друзьям завернуть «на огонек». Внешность и прочие достоинства заботят их меньше. Тот, кто не готов составить Стрельцу компанию, теряет для него добрую половину своей привлекательности.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам не рушить базовые шаблоны в любви: от добра добра не ищут. А вот разбавить их парой свежих деталей самое время, причем какими они будут, совершенно неважно. Не ломайте голову и сделайте первое, что идет на ум, например, позвоните пассии со своего нового номера.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи способны наговорить много лишнего, при этом не сказать главного и остаться наедине со своими чувствами. Звезды настоятельно советуют им повременить с любовным признанием, приглашением на свидание, ответом на важное личное письмо: несвоевременное выступление все испортит.

Рыбы ‌‌

В эти сутки звезды советуют Рыбам не поддаваться искушению доверительной беседы и говорить со своими любимыми преимущественно на нейтральные темы (за удачным поводом для болтовни дело не станет). Для исповеди или важного предложения лучше выбрать другой момент, сегодня вас слишком многое отвлекает.

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