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Эмоции отразятся на рабочих делах — финансовый гороскоп на 14 января

Рамблер3 часа назад
Фото: depositphotos

Плохой день для деловой активности — вспышки гнева и радости испортят вам все планы.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день может быть связан с мелкими конфликтами при общении с окружающими. Для деловой активности это может означать неисполнение обещаний, нарушения договоренностей, срывы запланированных поездок, встреч, контактов. Труднее всего придется тем, кому по роду работы приходится часто контактировать с клиентами, заниматься оформлением документов.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют воздерживаться от деловых поездок и контактов с людьми, приехавшими издалека. Если же вы уже оказались в командировке, то не исключена потеря денег и документов в дороге – держите их в надежном месте. Бизнесменам, возможно, потребуются дополнительные средства на покупку техники и оборудования.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют воздерживаться от действий, которые могут повысить риск финансовых потерь. Не торопитесь вкладывать деньги в высокодоходные фонды и акции компаний. Также это не лучшее время брать и давать деньги в долг даже на короткий срок и под залог. Тем, кто работает с техникой, рекомендуется повысить внимание к соблюдению техники безопасности.

Рак ‌‌

У Раков в этот день могут возникнуть препятствия при ведении переговорного процесса и при контактах с деловыми партнерами. Не следует торопиться с подписанием важных документов. Обязательно проверяйте, насколько точно исполняются договорные обязательства – вас могут попытаться ввести в заблуждение

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды советуют быть предельно тактичными в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Воздержитесь от высказывания в чей-либо адрес критических замечаний. В противном случае вы рискуете нарваться на ответную критику. Не исключено, что может обнаружиться ранее допущенная ошибка и вам придется заново переделывать работу.

Дева ‌‌

Девам в этот день не рекомендуется заниматься экспериментами и совершенствованием в профессиональных навыках. Это особенно относится к инженерным и творческим профессиям. Любые новые дела способны поставить вас в тупик, поскольку вы можете теряться в вопросах, когда опыта мало. Кроме того, вы рискуете упустить свои плановые задания и нарушить график работ.

Весы ‌‌

Весам, работающим на вахте, рекомендуется строго соблюдать дисциплину труда. Необходимо придерживаться норм поведения, которые приняты в трудовом коллективе и не заниматься самоуправством. Не лучший день для удаленной работы на дому в качестве фрилансера. Вы можете столкнуться с трудностями в контактах с заказчиком, который может попросить переделать свой заказ.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день может быть связан с внезапными изменениями в делах. В частности ваши планы относительно встречи с деловым партнером могут поменяться по независящим от вас причинам. Возможны происшествия в деловых поездках. Это не лучший день для работы над документами – вы можете потерять важный документ или допустить ошибку при его оформлении.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам, работающим в паре с партнером, задуматься о том, насколько выгодной с точки зрения финансов является совместная работа в деловом партнерстве. Возможно, вам покажется, что вы вкладываете гораздо больше усилий, чем партнер, а получаете одинаковое материальное вознаграждение. Однако не следует торопиться с выводами.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, придется несколько раз возвращаться к одной и той же работе. По странному стечению обстоятельств вы можете с завидным постоянством допускать типичные ошибки, затем обнаруживать их, исправлять и снова наступать на те же грабли. Также рекомендуется воздерживаться от критики в адрес коллег и подчиненных.

Водолей

У Водолеев этот день складывается неоднозначно. С одной стороны вы можете почувствовать усиление творческого потенциала. И это может побудить вас искать более совершенные методы в работе. Однако в этих поисках, пробах и экспериментах вы можете увязнуть, и это негативно отразится на результатах вашей повседневной работы.

Рыбы ‌‌

Для Рыб сегодня очень эмоциональный день. А эмоции, как известно, негативно отражаются на деловой активности, ведут к ошибкам и заблуждениям. Кроме того, сейчас может усилиться деструктивное влияние членов семьи на принимаемые вами решения. Все это делает ваши дела еще более запутанными. Рекомендуется пока не заниматься важными делами.

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