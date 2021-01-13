Общаемся налево и налево — гороскоп на 14 января

2-3 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Меркурия в Водолее усилит общительность, поддержит интерес к новинкам и к событиям социального масштаба.

Разговор не раз повернет в неожиданное русло. Возможны сенсации в Сети. Бурно пройдет корпоративное собрание, научная конференция и любая другая дискуссия. Коллективное мнение станет важнее личного, решающим будет «глас народный». Может чаще обычного пускаться в ход профессиональный или молодежный сленг. Насыщенный день для репортеров, блогеров, программистов. Подходящий момент для установочных совещаний, опросов, обсуждения новых правил и будущих перспектив.

Овен ‌‌

Сегодня внимание Овнов привлекут новости. Многим Овнам придется держать связь с друзьями и активно следить за жизнью в соцсетях. Стоит приготовиться к неожиданным поворотам разговоров, появлению дополнительной информации из оригинальных источников. Возможны компьютерные сбои и сюрпризы при онлайн-процедурах, в том числе, при электронных платежах. Не обойдется без приключения поиск, командировка.

Телец

Для Тельцов день обещает стать беспокойным и информационно насыщенным. Он важен для Тельцов, вступивших в новую должность, сменивших руководство, ориентированных на карьерный рост и повышение квалификации. Неотъемлемая часть событий - общение. Непредсказуемо и бурно пройдет собеседование, совещание, планирование, разработка документа, корпоративное собрание, визит в учреждение, разговор с семьей.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит занять активную позицию. Благодаря новому повороту событий, их далекие цели станут ближе, а контуры будущего обозначатся более четко. Быть в гуще жизни необходимо, если в планах учеба, эмиграция, научная работа или профессиональный рост: день способствует расширению кругозора, активное участие в обсуждениях порой будет равно интенсивному курсу по интересующей дисциплине.

Рак ‌‌

Сегодня внимание Раков притягивают дискуссии на злобу дня. Многие Раки проведут день за сетевыми обсуждениями или активными беседами в своем близком кругу. Не стоит ждать гармонии мнений: возможны резкие высказывания, даже от друзей можно услышать критику. Легко «заразиться» нервозностью. Не лучший момент для поиска единомышленников, особенно, если вы ранимы. Не рекомендуются финансовые операции.

Лев ‌‌

Львам стоит учесть, что сегодня не лучший день для конструктивного разговора. Может мешать атмосфера нестабильности, общая раздражительность. Неудачный момент для переговоров, контакта с аудиторией, бесед с друзьями и родней. Стоит быть дальновиднее и не допускать грубых ошибок, так как закладывается основа для нового формата ведения диалога, в котором сила и право не всегда на вашей стороне.

Дева ‌‌

Сегодня Девам будет что обсудить с домочадцами или коллегами. Не исключено, что день пройдет за перепиской или активными внеслужебными разговорами, за изучением каких-либо программных казусов или поисками подробностей в сетевом пространстве. Возможны сложности в общении с новым персоналом или в работе новых сервисов. Компенсирует все хлопоты возможность быстро освоить новые прикладные знания.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам смелее обсуждать новые большие планы: велика вероятность отыскать для них единомышленников. День благоприятствует информационным поискам, собраниям, установочным занятиям, помогает оценить новые форматы отдыха и обучения. Отдельные неудачи укажут, где нужно поработать над неизбежными стартовыми ошибками. Весам-родителям стоит побольше общаться с детьми и их друзьями.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может состояться важный разговор с друзьями или семьей. Дом (или привычное место обитания) станет информационным центром либо полем для дискуссий. Скорпионам, находящимся в отъезде, придется чаще выходить на связь с близкими. Коллективные нужды станут важнее личных. Темой обсуждений будут капитальные обновления. В диалогах порой придется балансировать на грани конфликта.

Стрелец

Сегодня вокруг Стрельцов идет много разговоров, многие из которых задевают непосредственно их интересы или планы их группы. Вплоть до ночи сохранится подходящая атмосфера для дискуссий - но их продуктивность под вопросом, когда речь идет о конкретных действиях (например, срочной помощи). Рекомендуется отложить рутинные дела. Не самый удачный момент для ответственной встречи, важной командировки.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам повременить с покупками, лучше потратить время на поиски дополнительной информации. Даже мелкие приобретения могут оказаться неудачными (непродуманными, несвоевременными). Есть риск купить лишнее и забыть что-то важное. Особенно нежелательно приобретать средства связи, учебные материалы, электронные компоненты. Не стоит доверять отзывам в Сети и советам друзей.

Водолей

Водолеям стоит следить за своими словами: на стиль их речи сегодня плохо влияет вызванная ситуацией нервозность. Преждевременны программные заявки от своего лица: есть риск говорить общими фразами, повторяя популярные мнения. Желательно знать меру, настаивая на своем в мелочах, в быту. Не лучший момент для выступлений, переговоров, начала обучения, для публикации статьи или подписания документа.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбам полезно погрузиться в изучение новостей и чужих мнений. Многим Рыбам не помешает разобраться не только в том, что происходит непосредственно рядом с ними, но и в том, что творится в отдалении (в мире, в знакомом им городе или в другой стране). Лучше не вести в эти сутки индивидуальную переписку, больше пользы принесет посещение неформальных площадок для коллективных обсуждений.