Как воспитывать детей по знаку зодиака

«Родителей не выбирают» — актуальная фраза, но то же самое можно сказать и про детей. Как найти подход к своему ребенку с учетом индивидуальных особенностей, сформированных при рождении – рассказала астролог Татьяна Орлова.

Тема родителей и детей постоянно поднимается в психологии, науке и жизни. Астрология аналогичным образом всецело затрагивает этот вопрос. Многие даже пытаются с помощью астрологов высчитать время рождения детей. Но, как правило, такие попытки не заканчиваются успехом из-за возникающих обстоятельств.

В результате дети рождаются в их собственное время, которое, видимо, предусмотрено высшими силами. Важно понимать, что дети — это совсем не продолжение родителей, как многим кажется. Они совершенно отдельные личности со своими индивидуальными особенностями, которые необходимо учитывать. Подробнее об этом рассказала астролог Татьяна Орлова.

Первое, что стоит учесть родителям — дети-Овны очень сильно подвержены влиянию импульса. Если они чего-то хотят, то обязательно получат любыми способами. Они могут плакать, вести себя неадекватно, топать ногами, пока не получат желаемого. С этим лучше смириться и предоставить детям-Овнам то, чего они хотят. Ведь ребенок-Овен — очень обидчивый и ранимый по своей натуре.

Кроме того, родителям детей-Овнов не стоит подозревать их в каких-то противоправных действиях. Овны врать не умеют по определению, а дети — тем более. Поэтому ребенку-Овну стоит доверять. Если он что-то сделал не так, то сам в этом признается. Для сохранения адекватной самооценки ребенка важно поддерживать его в любых начинаниях и идеях.

Дети-Тельцы очень медлительны и консервативны. Они предпочитают простые и понятные игры и увлечения, которые передаются из поколения в поколение. Ребенок-Телец может опасаться чего-то нового, резких перемен. Родителям стоит сделать жизнь детей-Тельцов более предсказуемой и понятной.

Тельцы с детства знают толк в комфорте и удобстве. Именно поэтому очень важно создать для них благоприятную среду для жизни.

Дети-Близнецы — самые непоседливые и непостоянные из всех знаков зодиака. Их отличительная черта — любопытство. Ребенку-Близнецу постоянно необходима новая информация. Родителям очень важно учитывать подобные особенности своего чада и уделять должное внимание развивающим играм, познавательным фильмам. Безусловно, некоторым мамам и папам, особенно представителям фиксированных знаков зодиака, сложно будет привыкнуть к таким особенностям ребенка.

Тяга к новым впечатлениям — абсолютно нормальное желание Близнецов. Нередко они выполняют несколько дел одновременно. Главный совет для родителей — стоит развивать таланты своих детей. Не стоит пренебрегать различными кружками, секциями. Чем больше нового узнает ребенок-Близнец, тем насыщеннее и интереснее его жизнь.

Дети-Раки очень необычные — они довольно скрытные, но при этом деятельные. Сложно предсказать, что на уме у ребенка-Рака. И никакие допросы не помогут узнать о ближайших планах ребенка. Поэтому очень важно предоставить ему определенную долю доверия и создать благоприятную психологическую обстановку, потому что Раки — очень ранимые дети. Они могут творить не совсем правильные действия, но не со зла.

Родители детей-Раков могут проявить мудрость, мягко и без лишней агрессии направляя своих детей в нужное русло.

Развитие ребенка-Льва невероятно сильно зависит от родителей, по сравнению с другими знаками зодиака. Несмотря на то, что это мужской, активный и инициативный знак, родителям стоит проявить своеобразную мудрость, всеми способами поддерживая самооценку и начинания своего ребенка.

Все дело в том, что Лев может пойти по одному из двух направлений — либо он станет активным лидером, который уже в юном возрасте будет брать в свои руки власть, либо он превратится в забитого человека, боящегося всего вокруг. Поэтому родителям необходимо давать оптимальное количество полномочий своему чаду. Выполненные задания научат ребенка-Льва ответственности и позволят почувствовать себя востребованным.

Львы великолепно развиваются в творческих секциях. Можно рассмотреть танцы, пение, любую сферу, связанную с шоу-бизнесом — как правило, детям-Львам это интересно.

Ребенок-Дева отличается умом и вниманием практически ко всем деталям. Поэтому совершенно бесполезно пытаться обмануть и скрыть что-то от ребенка-Девы. Отличным решением станет привлечение малыша с самого детства к различным ремеслам. Девы очень трудолюбивы, им нравится собирать конструкторы, модели самолетов и кораблей. Ребенок обязательно должен быть чем-то занят. При этом, чем сложнее задание получает Дева, тем больше у ребенка возможностей для развития.

Иногда маленькие дети-Девы могут быть замкнутыми из-за того, что не в силах найти равных себе в окружении других детей. Но с возрастом данная проблема нейтрализуется.

Ребенок-Весы нуждается в постоянной поддержке своих мыслей и начинаний. Не секрет, что Весы — знак зодиака, который колеблется, пытается оценить все за и против. Нередко такие действия для представителей этого знака зодиака становятся причиной неуверенности в себе. Родителям не стоит излишне нагружать ребенка какой-то ответственностью, но, если ребенок принял какое-то решение — необходимо его поддержать.

Дети-Скорпионы загадочны и непонятны даже для их родителей. Маленьких Скорпионов интересует разгадывание тайн и загадок. Поэтому имеет смысл привлекать их к чему-то сложному и непонятному. Многие Скорпионы с юных лет имеют склонность к исследованиям.

Ребенку-Скорпиону интересны технически сложные игрушки. Он любит их разбирать и изучать. Но существует риск, что такие игрушки сломаются от рук Скорпиона и исчезнут в небытие. Поэтому родителям стоит подумать, чем можно занять пытливый мозг маленького Скорпиона, чтобы ему было интересно, а затраты не стали катастрофическими.

Дети-Стрельцы очень активные и непоседливые. Они чем-то похожи на Близнецов, но отличаются инициативностью и более интенсивной концентрацией на определенном занятии. Стрельцам легко дается изучение языков и различных наук. Не исключено, что маленькие Стрельцы захотят присоединиться к вероисповеданию своих родителей и поддержать их религиозные убеждения. Для Стрельцов в принципе важна идеология и духовные ориентиры, нравственность. Это помогает им справиться с текущими проблемами и обрести новые смыслы.

Дети-Водолеи отличаются необычным подходом к любым делам. Они не терпят четких указаний и стандартизированных действий. Поэтому не стоит тратить силы на создание инструкций для юных Водолеев — они все сделают по-своему. Ребенок-Водолей очень любит собирать конструктор, ни никогда не делает это по схеме.

Индивидуальность Водолеев лучше поддерживать и не стоит пытаться подогнать его под определенные рамки. Это в любом случае не приведет к желаемому результату.

Дети-Козероги, с одной стороны, просты, а с другой — сложны в воспитании. Многие из них с детства чувствуют себя взрослее родителей. Их поведение отличается сдержанностью и продуманностью.

Если у родителей, которые по знаку зодиака Овны, Близнецы или Тельцы, родится ребенок-Козерог, то именно родители будут учиться у наследника осознанности, последовательности и практическому смыслу.

В кругу сверстников ребенок-Козерог выделяется своей серьезностью и стремлением к контролю ситуации. Козерог может увлечься скалолазанием, походами в горы, конькобежным, лыжным и другими зимними видами спорта.

Дети-Рыбы живут в своем мире — и даже взгляд у них необычный, оторванный от реальности. Им легко даются творческие занятия — например, живопись, музыка и другие сферы, где можно применить воображение. При этом дети-Рыбы отличаются скрытностью. Часто их интересуют таинственные вещи. Кроме того, юному представителю данного знака зодиака очень легко даются иностранные языки и любой спорт, связанный с их стихией — плавание и прочее.