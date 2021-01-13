Время активации Благородных помощников для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8.

Январь 2021-го – идеальное время активации помощи и поддержки для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8.

Именно в январе активизируется сила земной ветви Чоу или Быка, которая для указанных лиц несет энергию Звезды Благородного человека небесной единицы. Это очень благоприятная звезда, которая стимулирует удачу, связанную с людьми, помощью покровителей, поддержкой спонсоров, обретением полезных связей и правильных специалистов, способных решить ваши проблемы и т.п.

Хорошая новость заключается в том, что в наступающий год Быка земная ветвь Чоу будет активна весь год. Соответственно, в хорошее время родившимся в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8, можно будет активировать помощь для себя в течение всего 2021 года.

И это еще не весь позитив. В нынешнем январе земная ветвь Чоу на уровне любого помещения является еще и областью активности одного из Благородных помощников года – Великого Ян или Солнца, активация которого стимулирует помощь в янских делах, дает толчок к развитию идей и продвижению проектов.

Одним словом, все сошлось для того, чтобы запустить благоприятную звезду на целый год, получить хороший энергетический заряд и стимул к дальнейшему росту.

На уровне квартиры или офиса область действия звезды сосредоточена в позиции северо-восток-1 (компасный сегмент 25 – 35 градусов).

Я выбрала для вас две хорошие даты для активизации Звезды благородного помощника в текущем месяце: 14 января час Кролика и 16 января час Петуха.

Некоторая сложность заключается в том, что в разных населенных пунктах эти китайские двухчасовки начинаются в разное время по местным часам.

Я предлагаю использовать усредненное и для правильности усеченное время – 14 января промежуток с 06.00 до 07.00, а 16 января – с 18.00 до 19.00 по вашему местному времени.

Итак, что нужно сделать?

Стоя в центре помещения с обычным туристическим компасом, нужно найти у внешней стены вашего дома или квартиры область, соответствующую сегменту 25 - 35 градусов. В указанное время энергию в этой области нужно запустить или активировать. Для этого необходимо установить здесь так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор. А лучше и то, и другое, поскольку северо-восточная комбинация годовой и месячной звезд фэншуй тоже очень хорошая, и можно, не опасаясь, активировать ее по-крупному. Активаторы можно установить прямо на полу или на невысокую подставку.

Обе структуры обладают неким дополнительным благотворным потенциалом. Поэтому обязательно принесут что-то хорошее и тем, кто родился в другие годы и дочитал эту статью до конца.

С пожеланием Удачи и своевременной помощи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)