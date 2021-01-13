Как провести Старый Новый год, чтобы приманить к себе удачу

Празднуют Старый Новый год обычно в ночь с 13 на 14 января, две недели спустя после новогодней ночи. О том, какие староновогодние приметы существуют, читайте в этой статье.

Пища – важнейший элемент Старого Нового года. Чем богаче и вкуснее будет праздничный стол, тем хлебосольнее будет год. Горячие блюда и закуски должны быть не хуже, чем на Новый год, а вино пусть льется рекой: хорошее настроение – неотъемлемый атрибут Старого Нового года.

Веселая громкая музыка, по преданиям, отгоняет нечисть и словно бы говорит: мы здоровы и настроены на удачу, полны сил и азарта. Поэтому скучные посиделки без песен и танцев оставьте на потом.

Важно, чтобы компания отмечающих состояла не из 13-ти человек (это число вообще считается запретным в Старый Новый год), а еще – мужчин и женщин в ней должно быть примерно поровну.

Однополые компании, как считается, привлекают скуку и неуспех в Новом году, поэтому позаботьтесь о том, чтобы было побольше пар или просто чтобы в числе гостей были и мужчины, и женщины.

Гадание на Старый Новый год – еще одна прекрасная древняя традиция. Один из самых современных способов – гадание по книжке: загадываете вопрос, страницу и номер строки, открываете, читаете предсказание или ответ на вопрос. Несмотря на кажущуюся легкость, способ на удивление достоверный!

Для того, чтобы в Новом году было много денег, нельзя эти самые деньги особо считать в Старый Новый год. То есть нельзя скупиться на празднование, на угощения, нельзя также занимать кому-то деньги и самому просить в долг.

То, какой будет погода в Старый Новый год, говорит о характере всего наступившего года. Если было снежно и морозно, год обещает быть непростым и интересным, а если неожиданно тепло и даже дождливо – это будет период отдыха и разгрузки.

И самое важное: елку надо выбросить точно 14 января, а староновогодняя ночь должна стать ее последней в вашем доме. Хорошего праздника!

Мирослава Кан