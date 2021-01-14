Поставьте отношения на паузу — любовный гороскоп на 15 января

Сегодня не лучший день, чтобы проводить время с партнером или охмурять кого-то.

Овен ‌‌

Сегодня в настроении Овнов вряд ли будут преобладать романтические ноты. Но влюбленные Овны будут неразлучны с пассией, если их связывают общие друзья и планы на будущее: в этом случае, любовь не отделить от дружбы. Свободные Овны не почувствуют себя одиноко, если находятся среди единомышленников.

Телец

Сегодня Тельцам нелегко настроиться на романтический лад. Многие Тельцы будут одержимы работой или какими-то интересными событиями, не имеющими отношения к личной жизни. В делах сердечных желателен тайм-аут: добавить к напряженному ритму свидание - значит перегореть раньше времени на всех фронтах.

Близнецы

Для личной жизни Близнецов это спокойный день. Свободным Близнецам звезды не обещают новых фантастических встреч, но не исключены мелкие подвижки в поисках. В новых знакомствах лучше проявить дружелюбие и поддержать общие разговоры, время для волнующего романтического подъема чувств еще не пришло.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки ведут себя нетипично. Они могут оказаться менее эмоциональными или реагировать не на те стимулы, которые обычно цепляют их внимание. Свободным Ракам в эти сутки лучше не знакомиться с новыми претендентами: легко ошибиться в выборе партнера или собственной линии поведения.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам принять ситуацию в своей личной жизни такой, какова она есть. Повлиять на чужое поведение большинству представителей знака окажется не под силу. Если партнер изменил тактику, необходимо понять причины: это не случайный каприз, для поворота есть серьезные основания.

Дева ‌‌

Сегодня Девы склонны зацикливаться на новых деталях и искать им подходящее объяснение. Дева не успокоится, пока не проанализирует ситуацию и не впишет взволновавшие ее мелочи в общую картину. К счастью, вектор внимания у Дев и их партнеров совпадет и проблем из-за разности интересов не возникнет.

Весы ‌‌

Сегодня звезды подсказывают Весам, что в обустройстве своей личной жизни они на верном пути. Не смущайтесь, если вам кажется, что вы далеки от цели: на деле, вы ближе к ней, чем себе это представляете. В сложившейся обстановке самое главное - уважать объективную реальность и не торопить события.

Скорпион

Сегодня Скорпионы не чувствуют надежной почвы под ногами, что мешает им свободно проявлять чувства и демонстрировать талант обольщения. Им лучше не требовать от себя многого. Звезды рекомендуют перенести важное свидание, отложить знакомство, не торопиться с созданием аккаунта в дейтинг-приложении.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не сконцентрированы на любовных похождениях, вплоть до ночи у них могут быть более интересные дела. Кроме того, в эти сутки может сказаться информационная перегрузка, из-за нее даже самым общительным и романтичным Стрельцам к вечеру может потребоваться пауза для восстановления сил.

Козерог

Сегодня Козероги не расположены вести кампанию по чужому охмурению и сами не слишком подвержены нежным чувствам. Многие Козероги трезво оценят обстановку, свое настроение и предпочтут не проявлять любовную инициативу в неподходящий момент. Не стоит спорить с этим решением, так как оно будет верным.

Водолей

Сегодня Водолеи могут решить, что упустили свой шанс в любви. Звезды намекают, что это не лучший день для выводов, тем более, таких радикальных. Что бы ни произошло, поверьте: вы потеряли немного и в будущем все наверстаете. А скорее всего, все еще впереди и по-настоящему вы еще даже не начинали.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам отложить романтические встречи и побыть в одиночестве. Многие Рыбы почувствуют эту потребность интуитивно и сами примут решение уйти с радаров. Бояться, что вас при этом забудут, не стоит: общение с другими людьми не заменит партнеру контакта с вами и он будет ждать.