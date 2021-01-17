Не гонитесь за случайной выгодой — финансовый гороскоп на 18-24 января

Квадрат Юпитера к Марсу и Урану в Тельце создаст взрывоопасную обстановку в финансовой сфере.

Вы будете рисковать деньгами в надежде на везение. Но вы будете неправильно оценивать обстановку и преувеличивать возможные выгоды от риска. У вас сложится впечатление, что нужно один раз рискнуть, и это подарит вам удачу. Ситуацию усугубит переход Солнца из Козерога в Водолей во вторник: с этого момента перестанут работать привычные схемы и все начет меняться. Вы почувствуете, что сейчас нужно экспериментировать, и решите проделать это с деньгами. Но этого делать не нужно. Прислушайтесь лучше к тому посылу, который дает Венера в Козероге: будьте рациональны и дальновидны. Стройте долгосрочные финансовые планы, вкладывайте деньги в то, что будет служить вам годами. Не тратьте денег попусту, делайте покупки экономно и не гонитесь за большой случайной выгодой. Для дохода сейчас более надежны традиционные схемы и проверенные временем шаги. Неудачным для денег будет вторник, удачными — пятница и выходные.

Овен ‌‌

У Овнов эта неделя складывается неблагоприятно для принятия решений о расходовании финансовых ресурсов. Особенно нежелательно вкладывать деньги в коллективные проекты, в развитие акционерных обществ и кооперативов. Дело в том, что вы будете склонны к принятию поспешных непродуманных решений, а это прямой путь к нерациональному использованию денег. Также вы можете потратить много денег в случае внезапного изменения обстоятельств и необходимости в оперативном порядке корректировать свои планы. К концу недели улучшается ситуация для владельцев фирм и ведущих менеджеров. Основой успешной деятельности будет ваш взвешенный подход к решению организационных и управленческих вопросов. А для этого вы будете получать исчерпывающую достоверную аналитическую информацию. Особенно преуспеют те из вас, кому предстоит провести реформирование подведомственной им структуры, оптимизировать расходы. Не стоит держаться за то, что устарело или перестало быть эффективным.

Телец

Тельцы будут на этой неделе стремиться проявить себя, действуя инициативно. Вам будет сложно заставить себя подчиняться воле начальства и это может привести к осложнениям. Дело в том, что ваши инициативы могут пойти вразрез с намерениями начальства. Возможно, вам выскажут критическое замечание, которое вы посчитаете несправедливым. Вместе с тем, старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и принимать к сведению все, что вам скажут. Иначе может произойти конфликт с непредсказуемыми последствиями для вашей дальнейшей карьеры. К концу недели складывается благоприятное время для тех, кто совмещает работу с профессиональным обучением. Это касается как студентов, так и тех, кто проходит стажировку на новом месте работы. Возрастает роль профессиональных знаний. Возможно, вам потребуется проявить свои познания, например, сдавать экзамены по переаттестации и вы вполне в этом преуспеете. Успешно походят служебные поездки, командировки. Удачно поработают бизнесмены, ориентированные на расширение географии бизнеса.

Близнецы

Большая часть недели у Близнецов может быть связана с осложнениями. Основная проблемная тема: взаимоотношения с представителями закона. Возможно, ваша деятельность попадет в поле зрения контролирующих фискальных служб, и может подвергнуться проверкам. Старайтесь ни в чем не допускать нарушений правил и норм закона. Это дни, когда вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. Не лучшее время для служебных командировок и работы на вахте. К концу недели ситуация смягчается. У занимающих руководящие должности складывается благоприятное время для проведения реформ. Вы сможете провести назревшие изменения в структуре управления и перестановки в кадровом составе. Можно заниматься оптимизацией бюджетных ресурсов, избавляться от всего того, что перестало быть эффективным. Все эти изменения пройдут безболезненно. Используйте методы мягкой силы. Ваши управленческие решения в сочетании с попыткой убедить подчиненных в своей правоте, позволят повлиять на внешние обстоятельства и сделать все так, как вам хочется.

Рак ‌‌

У Раков большая часть текущей недели может быть связана с техническими сбоями и нарушениями ритма в работе. Возможно, вам придется в оперативном порядке устранять возникшие сложности в работе и заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались изначально. Это не лучшее время для поисков инвестиций и финансовых заимствований. Не исключены сложности при погашении долгов из-за отсутствия достаточной суммы денег. Возрастает вероятность производственного травматизма. Будьте осмотрительнее при обращении с техникой, машинами и механизмами. К концу недели ситуация улучшается. Активизируется деловое партнерское сотрудничество. Успешно будут проходить переговоры, которые могут завершиться подписанием выгодных для вас соглашений. Также вы не будете испытывать недостатка в клиентах, заказчиках, покупателях. Работники сферы услуг смогут значительно расширить клиентскую базу. Ваш авторитет заметно повысится, и вы будете получать благодарные отзывы за свою работу.

Лев ‌‌

У Львов на этой неделе может ухудшиться ситуация в деловом партнерстве и в отношениях с начальством. В целом эти дни отмечены изменениями внешних обстоятельств не в лучшую для вас сторону. Внешние обстоятельства могут препятствовать любым вашим инициативам. Старайтесь полностью переключить внимание на нужды клиентов и учитывать все их пожелания. В противном случае возможны конфликтные ситуации, и, как следствие, жалобы на вас начальству. Бизнесменам будет сложнее находить взаимопонимание с партнерами и представителями власти. Некоторые договорные обязательства могут оказаться нарушены. К концу недели ваша профессиональная деятельность станет более результативной. Возможно, вы будете обеспечены хорошей высокооплачиваемой работой, выполнять которую будет одним удовольствием. Немаловажным положительным фактором станет и то, что отношения с коллегами по трудовому коллективу будут складываться доброжелательно. Преуспевают работники инженерно-технического профиля, изобретатели и рационализаторы.

Дева ‌‌

Девам на этой неделе будет сложнее справляться с текущими делами. Дело в том, что вам могут поручить выполнение излишне сложной работы, для которой вашей квалификации может оказаться недостаточно. В тот период может пострадать ваша деловая репутация. Необходимо строго соблюдать служебные инструкции. Также на первый план может выйти вопрос поддержания дисциплины труда на должном уровне. Не опаздывайте на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места – это может привести к дисциплинарным взысканиям. К концу недели ситуация улучшается. Рекомендуется сосредоточить внимание на тех видах работы, которые в наибольшей степени связаны с творчеством. Вы будете успешно решать нестандартные вопросы, в которых у вас почти нет опыта. Многие решения будут приходить интуитивно. Преуспевают работники сферы услуг, особенно связанной с теми услугами, которые призваны сделать жизнь людей радостнее и приятнее. Речь идет об индустрии моды, отдыха и развлечений.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями. Прежде всего, это относится к игре на фондовой и валютной бирже. Вы почувствуете усиление предпринимательского азарта, однако шансов на удачу в эти дни остается крайне мало. Поэтому основное пожелание звезд: воздерживайтесь от финансовых рисков. Также неблагоприятно складывается бизнес, специализирующийся на оптовых закупках. Возрастает вероятность технических сбоев при проведении финансовых операций. Следите за цифрами, которые вводите для денежных переводов, чтобы по ошибке не отправить их другому адресату. К концу недели ситуация смягчается и наступает благоприятное время для решения всех текущих вопросов. Особенно это касается тех дел, которые оставались незавершенными и до которых у вас никак не доходили руки. Отношения с коллегами основаны на взаимовыручке. Для успеха в делах важно умение планировать рабочее время и сосредотачиваться на главном направлении.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя может быть связана с осложнениями в отношениях с деловыми партнерами. Нежелательно в этот период вести переговорный процесс – ваши потенциальные партнеры могут отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Также в это время могут быть нарушены действующие договорные обязательства. Старайтесь контролировать исполнение договоров лично, не делегируя никому эту функцию. Не рекомендуется искать помещение и подписывать договор на аренду. Найденная вами недвижимость может оказаться непригодной для ваших целей. В конце недели складывается удачно дела у торговцев, консультантов, водителей транспорта и социальных работников. Вам будут предоставляться шансы для получения высоких доходов в результате спекулятивных и обменных сделок. Причем, многие выгодные для вас ситуации будут возникать спонтанно, неожиданно, помимо ваших целенаправленных усилий, как бы сами собой. От вас лишь требуется быстрота реакции и сообразительность, чтобы не упустить возможности заработать.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов может возникать много информационных помех, которые будут нарушать ваш рабочий ритм. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут быть напряженными. Старайтесь воздерживаться от критических замечаний в чей-либо адрес и сами не реагируйте остро на критику в ваш адрес. В эти дни вам может поступать ложная информация, руководствуясь которой вы рискуете допустить ошибочные действия. Усиливается напряжение в работе торговцев и водителей транспорта – возможны убытки. Конец недели складывается благоприятно для деловой активности. Наиболее прибыльные направления бизнеса в это время: сфера сделок с недвижимостью, строительство, городское и коммунальное хозяйство. Исполнятся ваши ожидания относительно поисков выгодных заказов, увеличения уровня доходов. Во многом тому будет способствовать ваш практичный подход к делу, умение почувствовать и извлечь материальную выгоду в той или иной ситуации.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется быть осмотрительнее в расходовании денег. Возможно, вам предложат заманчивый проект вложить деньги в некий проект с быстрой окупаемостью. Однако есть риск безвозвратно потерять эту инвестицию. Неблагоприятное для оптовых закупок товара торговцами с целью его реализации в розницу. Купленный таким образом товар может не пользоваться покупательским спросом. Также в это время нежелательно обменивать валюту. Общая рекомендация на эти дни: не торопитесь расставаться со своими деньгами, и воздержитесь от авантюр. В конце недели активизируются деловые контакты и информационный обмен. Вы будете невероятно изобретательными и предприимчивыми в эти дни, и ветер удачи будет наполнять ваши паруса. Вам удастся оказаться в нужное время в нужном месте и войти в контакт с теми людьми, которые будут способствовать продвижению вашего бизнеса. Успешно проходят деловые поездки и встречи, ускоряется товарно-денежный обмен.

Водолей

У Водолеев эта неделя может быть связана с трудностями при завершении каких-то дел или проектов. В первую очередь это касается работников жилищно-коммунального и городского хозяйства, строителей, риелторов. В семейном бизнесе могут усилиться разногласия между родственниками. Работа над отчетной документацией будет идти с осложнениями. Могут ухудшиться условия труда у офисных служащих. Вместе с тем в конце недели могут вырасти ваши доходы. Во многом вы сможете этого добиться за счет использования новых технических средств. Это хорошее время для обращения к работодателю, с просьбами о компенсации расходов на лечение, дорогу до работы или за питание в рабочее время. Если у вас есть влиятельный покровитель, то сейчас его помощь и содействие окажутся весьма кстати. Дополнительные источники доходов тоже могут стать важным фактором укрепления вашего бюджета. Вы можете найти удобный для себя вариант дополнительной подработки с неполным рабочим днем.

Рыбы ‌‌

Эти дни у Рыб могут быть связаны со сложностями при установлении деловых контактов. Не следует доверять случайным людям, особенно если вы увидите, что они скрывают от вас что-то. Если опасность столкнуться с воровством, мошенничеством при заключении торговых сделок. Будьте внимательнее к качеству поступающей информации. Недостоверные сведения могут направить вас по ошибочному пути. Договоренности о деловых встречах могут сорваться по независящим от вас причинам. Вместе с тем в конце недели ситуация меняется к лучшему. Личная инициатива в делах – вот ключевой фактор успеха. Будет движение, исходящее от вас, будет и встречное движение в вашу поддержку. Это благоприятное время для активизации деловых и дружеских связей. Вы сможете успешно спланировать свою деятельность на среднесрочную перспективу. Дело в том, что в это время у вас обостряется интуиция, усиливается дар предвидения событий, поэтому ваши планы будут вполне реалистичными. Не исключено, что на основной работе вам объявят о внеплановой премии, чем приятно вас удивят.