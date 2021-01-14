Отдыхаем без задних ног — гороскоп на 15 января

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее «без курса» предлагает пожить в свободном режиме.

День подходит для неформального общения, можно не придавать значения скрупулезному соблюдению правил и условностей. Не рекомендуются новые начинания и повышенные физические нагрузки. Общее направление интересов останется неизменным, но острота внимания начнет притупляться, возможна рассеянность или потеря интереса к теме. Если планируется продолжение вчерашних событий, лучше проводить все мероприятия утром (особенно, учебные и познавательные): к вечеру станет сложнее находить нужные слова и поддерживать тонус аудитории.

Овен ‌‌

Для Овнов это нейтральный день. Вчерашние события начнут восприниматься менее остро, но останется интерес к их сути - например, к переменам в обществе, к настроению друзей или к новым финансовым обстоятельствам. Звезды советуют воздержаться от новых начинаний, как индивидуальных, так и коллективных. Если остались не освещенными важные для вас или вашего сообщества темы, лучше обсуждать их с утра.

Телец

Тельцам вплоть до ночи придется выполнять свой долг или строить свои планы вокруг некой главной цели. Это может быть карьерный рост, но вероятны и другие мотивы - труд на благо коллектива, возможность в будущем открыть свое дело. Важно с самого начала рассчитывать силы в новой работе. Многим Тельцам будет трудно остановиться из-за увлеченности или упрямства, есть риск перегрузок и переутомления.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит останавливаться в начатом мероприятии (особенно, в общении, учебе или поисках). День не сулит новых ярких открытий, но обещает положительную динамику. Можно еще немного продвинуться на выбранном пути, продолжить интересный разговор, получить подтверждение своим выводам. Звезды советуют браться за дело пораньше, так как вечером ваше внимание все чаще начнет рассеиваться.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков не самый продуктивный день. Стоит воздержаться от начинаний: они ведут в тупик и, вдобавок, могут быть рискованными. Неудачный момент и для привычных рутинных дел: они покажутся скучными или ненужными. Также, день может затруднить формирование личной позиции, возможна зависимость от общественного мнения. Лучше не покидать место или группу, которые оказались для вас информативными.

Лев ‌‌

В этот день Львам лучше не выступать с инициативой и не пытаться на кого-либо влиять. Звезды советуют присматриваться к обстановке, изучать нюансы чужой тактики и быть готовыми воспринять новое всякий раз, когда в этом появляется необходимость. Острый конфликт сегодня маловероятен, но все же стоит учитывать витающие в воздухе нотки враждебности и не провоцировать тех, кто настроен недружелюбно.

Дева ‌‌

Сегодня Девам лучше заниматься мелочами и избегать при этом фанатичной верности стандартам. Попытка взяться за дела в знакомом режиме не даст успеха. Выбирать направление интересов или местопребывание в эти сутки не придется, его подскажет сама ситуация. Полезно изучать детали новшеств: вникать в особенности компьютерных обновлений, в изменившиеся принципы работы или коммуникаций с коллегами.

Весы ‌‌

Весам стоит потратить этот день на более детальную и глубокую разработку новых планов: они реальны и заслуживают того, чтобы с самого начала поставить их «на правильные рельсы». Можно продлить такие мероприятия, как собрание дольщиков или потенциальных партнеров, коллективное знакомство или обучение по новым стандартам. Лучше отказаться от начинаний с нуля и от чересчур активных планов на вечер.

Скорпион

Для Скорпионов это не самые комфортные сутки. Позитивный настрой вероятнее у тех Скорпионов, которые давно ждали перемен и не боятся трудностей. Но даже им будет трудно контролировать события, не удастся выбрать место пребывания или образ действий по собственному усмотрению. Могут быть попраны их планы, убеждения и привычки. Придется смириться с ситуацией и искать положительное в том, что есть.

Стрелец

Стрельцам не стоит рассчитывать на продуктивные сутки. Особенно трудно будет заниматься повседневной рутиной, концентрировать внимание на привычном и следовать формальностям. Настроение большинства Стрельцов будет зависеть от обстановки, от интересов друзей, соседей, родственников или собеседников. День может пройти за повторным обсуждением недавних событий или за уточнением планов на будущее.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить все конкретные начинания. День подходит для закрепления знаний, помогает избавиться от шаблонного мышления и проникнуться духом обновлений. Можно еще немного продвинуться в экономическом самообразовании или расширении профессионального кругозора, продолжить интересные исследования, изучить дополнительные полезные материалы по какой-либо актуальной теме.

Водолей

Этот день Водолеи проведут под впечатлением насыщенных вчерашних событий и будут интенсивно о них размышлять. Важный маркер - самочувствие. Отличным знаком будет ваша хорошая интеллектуальная форма на фоне информационных, бытовых или эмоциональных перегрузок. В этом случае, можно продлить учебные занятия, дискуссии, домашние преобразования и другие мероприятия. Главное, не затягивать их до ночи.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше не стремиться на передний план и не перегружать себя лишними впечатлениями. В зависимости от ситуации и самочувствия, можно выбрать информационное молчание или углубленное изучение заинтересовавших новостей. Если вам приходится поддерживать связи и обсуждать конкретные темы, лучше делать это в начале дня. Не стоит спешить с выводами: они часто будут навеяны чужими мыслями.