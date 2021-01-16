Опасности со всех сторон – гороскоп на 18-24 января

На этой неделе между планетами образуется пять значимых аспектов.

18 января к точному, а значит и максимальному проявлению, приходит квадратура Юпитер-Уран. Это редкий и мощный аспект, который перекрывает своим влиянием всю эту и предыдущую неделю. Данный аспект повторяется всего дважды за период в 13-14 лет. Символический смысл этого аспекта – спонтанное и часто разрушительное расширение влияния. Обычно этот аспект не затрагивает личную жизнь отдельных людей, и больше всего может проявляться в экономической и общественно-политической жизни. Экономическая экспансия в бизнесе отличается непоследовательностью и непродуманностью, что часто ведет к неудачам и излишне большим затратам ресурсов. На финансовых рынках могут образовываться пузыри с бурным ростом котировок и их последующим схлопыванием, падением рынка. Не лучшее время для старта крупных проектов. Нестабильная общественно-политическая ситуация может возникнуть в отдельных странах, что может привести к раскачиванию общественных настроений деструктивными идеями. Не исключены революционные проявления с крайне негативными последствиями в виде анархии и массовых беспорядков.

20-21 января соединение Марс-Уран. На фоне влияния предыдущего аспекта данный аспект может еще больше усилить разрушительные тенденции. Кроме деструктивного влияния на общественно-политическую жизнь, аспект проявляется в частной жизни отдельных людей, чьи гороскопы резонируют с данным аспектом. Возрастает конфликтность и агрессия в поведении. Поступки часто бывают хаотическими и неконтролируемыми, спонтанными. Чаще может ломаться техника, особенно компьютеры, мобильная связь и автомобили. Повышается риск травматизма.

23 января квадратура Марс-Юпитер. На личностном уровне аспект может усиливать самомнение и амбиции. Стремление доминировать над окружающими. В бизнесе аспект связан с экономической экспансией, которая может приводить к излишне большим затратам ресурсов и оборачивающейся в итоге убытками. Неконтролируемые и излишне поспешные агрессивные действия приводят к конфликтным ситуациям. Энергия созидания уходит в конфликтные разбирательства и борьбу.

23-24 января секстиль Венера-Нептун. Аспект усиливает и гармонизирует эстетические потребности. Может проявиться стремление к искусствам, особенно связанным с музыкой и живописью. Хорошее время для проявления романтических чувств, в отношениях много нежности, ласки и фантазии.

24 января соединение Солнце-Сатурн. Аспект позволяет добиться высокой концентрации волевых усилий в одном главном направлении. Вместе с тем склоняет к экономному и сверхрациональному расходованию сил. Может приводить к энергетическому спаду, повышенной утомляемости. В этой связи особую значимость приобретает экономное распределение энергетического потенциала

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе может сложиться напряженная ситуация с финансами. Дело в том, что уровень ваших доходов может не угнаться за темпом, с которым вы будете склонны тратить свои деньги. При посещении магазинов вам будет невероятно сложно удержать себя от покупки самых разных товаров. Причем, чаще всего, как выяснится впоследствии, купленные товары могут оказаться совершенно не нужными вам, либо, как минимум, не будут являться товаром первой необходимости, без которого вы не можете обойтись. Поспешность в расходовании финансовых ресурсов может часто приводить к приобретению бракованных вещей. Держите наличные деньги в надежном месте. Также нежелательно давать деньги в долг, особенно друзьям. Если вас будут приглашать на дружескую вечеринку, то лучше отказаться, поскольку там может произойти недоразумение, неблагоприятно отразившееся на ваших отношениях. Вместе с тем на выходных днях вы можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны влиятельного покровителя. Другое успешное направление – поиск ответов, решение загадок, расследование таинственных событий. Возможно, вам удастся приоткрыть завесу тайны над теми событиями и фактами, которые раньше от вас скрывали.

Телец

У Тельцов эта неделя может стать временем повышенной конфликтности. Старайтесь сдерживать свои амбиции и учитывать не только свои желания и потребности, но и учитывать интересы других людей. Если столкнулись с серьезными препятствиями, то лучше временно отступить. Интересно отметить, что любые люди, наделенные властью и влиянием, могут препятствовать вам в ваших инициативах. Поэтому лучше обходить стороной влиятельных людей и стараться решать вопросы самостоятельно. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства будут вам препятствовать и чтобы чего-то добиться, придется прилагать больше усилий. Ваш путь к цели на этой неделе можно сравнить с бегом через полосу препятствий. Характер планетных влияний на выходных днях станет более гармоничным. Если вы являетесь завсегдатаем социальных сетей в интернете, то можете познакомиться с интересным человеком. То же самое может произойти в реальной жизни, если вы регулярно посещаете клубы по интересам. Возрастает положительная роль друзей. Может состояться увлекательная поездка, которую вы заранее не планировали.

Близнецы

Близнецам на этой неделе, возможно, придется защищать свою честь и отстаивать свою репутацию. Старайтесь делать все в рамках существующих норм и правил закона. Обходите стороной людей с криминальным прошлым и тех, кто приехал издалека. Знакомства через Интернет сейчас нежелательно устанавливать. Дело в том, что могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, о существовании которых вы даже не подозревали. Проявите осмотрительность в контактах, не делитесь подробностями из своей личной жизни с окружающими. Ведь, согласно словам поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Возможны происшествия в дороге. Если вы водите автомобиль, то возрастает вероятность нарушения правил дорожного движения с последующими штрафными санкциями. От туристических поездок пока лучше воздержаться. На выходных у вас будет шанс отстоять свою позицию и, при этом, не идти на компромиссы. Это именно те дни, когда требуется проявить свои бойцовские качества и активно отстаивать свое место под солнцем. Не бойтесь идти на риск и ставить вопрос ребром, если ситуация того требует. Вы будете способны выйти победителем из самых сложных ситуаций.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя может быть связана с неожиданностями. Звезды советуют ничего заранее не планировать и быть готовыми быстро реагировать на новые обстоятельства. Возможны ситуации форс-мажорного свойства, когда в один момент кардинально меняются реалии и приходится в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Возрастает вероятность травматизма. Будьте осторожнее при перемещениях на улице в гололед. Также эти дни могут быть связаны с нестабильными отношениями в дружбе. Нежелательно посещать дружеские компании, поскольку там может произойти спонтанный конфликт с необратимыми последствиями для дальнейших отношений. Характер планетных влияний смягчается в конце недели, на выходных днях. Обязательно используйте это время для урегулирования партнерских отношений. Супружеские отношения становятся более гармоничными. В это время вы можете поднимать и обсуждать любые, даже самые спорные и острые вопросы и спокойно находить конструктивные решения. Также это благоприятное время для совместных путешествий.

Лев ‌‌

У Львов на этой неделе могут осложниться отношения в партнерстве. С вашей стороны звезды ожидают проявления терпения и выдержки. Возможно, партнер или партнерша будут провоцировать вас своим неподобающим поведением и неуступчивостью. Не стоит размениваться на мелочи. Умерьте собственную критичность и уступите место дипломатическому такту в отношениях. Также, следует отметить, что внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно для реализации ваших инициатив. Не следует вступать в борьбу с обстоятельствами, поскольку сейчас у вас может оказаться недостаточно ресурсов. Гораздо выгоднее попытаться адаптироваться к неблагоприятным внешним обстоятельствам, чтобы минимизировать возможный ущерб для себя. На выходных будет прекрасное время для борьбы с вредными привычками и перехода к здоровому образу жизни. Вы сможете внести полезные коррективы в свой режим дня, что сделает вас более эффективными, работоспособными и здоровыми. Другая интересная позитивная тема – это приобретение домашних животных и уход за ними.

Дева ‌‌

У Дев на этой неделе могут возникнуть сложности с текущими делами и во время дальних поездок. Если брать тему работы, то основной проблемой может стать отсутствие необходимых знаний для успешного выполнения своих обязанностей. И не удастся восполнить недостаток квалификации в оперативном порядке. В этом смысле есть риск утраты еловой репутации. В путешествиях у вас могут возникнуть непредвиденные осложнения из-за документов или из-за ухудшения состояния здоровья. Не только в поездках, но и в повседневной жизни обращайте особое внимание на качество питания – вероятнее всего может быть расстройство пищеварения. Лучше не планировать на эти дни медицинских обследований (если нет срочности), поскольку велика вероятность постановки неправильного диагноза и лечения. В конце недели будет замечательное время для гармонизации любовных и супружеских отношений. Тем, кто состоит в браке, звезды советуют, больше доверять своему партнеру. Влюбленные пары могут дозреть до объявления о помолвке.

Весы ‌‌

У Весов в начале и в середине недели могут осложниться романтические отношения. Из-за усиления собственнических инстинктов, чувство ревности к любимому человеку может выйти из-под контроля. Не следует требовать от партнера безусловного исполнения ваших желаний. Старайтесь не допускать грубости и излишней настойчивости в интимных отношениях. Дело в том, что ваши желания могут не совпадать с желаниями любимого человека и это следует учитывать. Другой напряженной темой может стать увлечение азартными играми на деньги. Есть риск проиграть крупные суммы денег на игровых автоматах или в интернет-казино. В погоне за развлечениями не следует забывать о делах и ответственности перед другими людьми. На выходных наступает продуктивное позитивное время, когда вы сможете относительно легко и свободно отрегулировать многие семейные и хозяйственные вопросы. Это прекрасные дни для проведения каких-то изменений в доме совместными усилиями членов семьи. Например, вы сможете с легкостью дружно провести генеральную уборку, переставить мебель.

Скорпион

Вначале и в середине недели у Скорпионов могут осложниться отношения в браке и в семье. Это особенно вероятно, если в доме проживают несколько поколений родственников. И тогда может возникнуть классический конфликт между вашим партнером по браку и родителями. Чтобы уменьшить риск неприятностей в семье, старайтесь больше времени проводить вне дома и меньше общаться с членами семьи. Переключитесь на деловую активность и возвращайтесь домой поздно, когда уже все спят – это неплохое решение, если, конечно, ваше позднее возвращение не станет поводом для конфликта. Гораздо позитивнее складываются дни в конце недели. Вы будете много и интенсивно общаться с друзьями и знакомыми. Расширятся и укрепятся ваши деловые и социальные связи. Это хорошее время для увеселительных поездок, учебы, необычных впечатлений и любовного флирта. Если вы одиноки, то на этих днях может состояться романтическое знакомство с красивыми, хотя и не долгими, отношениями. Радуйтесь жизни и смотрите на всё с оптимизмом.

Стрелец

У Стрельцов начало и середина недели складывается неблагоприятно для контактов с окружающими людьми. Особенно это касается отношений теми людьми, с которыми вы постоянно общаетесь: родственниками, знакомыми и соседями. Возможно, в эти дни у вас будет неустойчивая нервная система, что затрудняет гармоничное общение. Старайтесь сдерживать в себе критичность и не делать никому критических замечаний. Иначе вы получите ответную критику от окружающих. Также это неблагоприятное время для новых знакомств. При деловых знакомствах вы рискуете установить контакт с не очень надежным человеком, который будет раздавать обещания, но ничего не выполнять. В конце недели благоприятное время для благоустройства своего жилища. Этому может способствовать улучшение финансового положения. Вы сможете использовать имеющиеся у вас деньги для полезных покупок, предназначенных для дома и семьи. Например, можно купить осветительный прибор, люстру в квартиру. Отношения в семье складываются великолепные, вы будете окружены теплом и заботой, и сами будете с радостью дарить свое тепло родным, близким людям.

Козерог

У Козерогов в начале и середине недели возрастает вероятность материальных потерь и неудачных покупок. Желательно не тратить деньги на подарки детям и возлюбленным, поскольку это не будет должным образом оценено теми и другими. Также это не лучшее время для обсуждения финансовых вопросов с любимым человеком – на этой почве между вами может произойти конфликт. У тех, кто имеет проблемы с лишним весом, может усилиться аппетит. В результате вы сами не заметите, как наберете пару лишних килограммов веса. Поэтому рекомендуется ограничивать себя в сладостях, а еще лучше – посидеть несколько дней на легкой диете. В конце недели вы будете необычайно привлекательны внешне. Женщинам хорошо посещать салоны красоты и корректировать свой имидж. Также у вас улучшатся отношения с окружающими благодаря тактичному и внимательному отношению к людям. Тонкий флирт привлечет к вам внимание представителей противоположного пола. Удачные дни для поездок и учебы.

Водолей

У Водолеев в начале и в середине недели будут достаточно нервные дни, когда могут осложниться отношения в семье и с близкими родственниками. В это время нежелательно начинать какие-то домашние дела всей семьей, например, делать ремонт или устраивать генеральную уборку. Во время таких совместных усилий вы можете поссориться, поскольку по-разному понимаете, что и как следует делать. Также, если вы молоды и зависите от родителей, то можете столкнуться с их запретами и ограничениями вашей личной свободы. И на этой почве могут произойти конфликтные ситуации. Если вы не хотите осложнений, то пока не настаивайте на своих желаниях и просто переждите эти дни. Впоследствии вы сможете получить желаемое без обострения отношений в семье. В конце недели прекрасное время для духовных практик в уединении или в закрытых группах. Спокойный и созерцательный ритм жизни позволит вам восстановить силы и обрести душевное равновесие. Уделите внимание своему здоровью. Для этого крайне полезными будут водные процедуры, типа обливания холодной водой с целью закаливания, посещения бани или сауны.

Рыбы ‌‌

Рыбам в начале и середине недели лучше воздерживаться от новых знакомств. В поле вашего зрения могут появиться люди с нечестными намерениями, склонные к обманам, мошенничеству. Не доверяйте обещаниям и не рассказывайте никому о своих тайнах. Помните, что сказанные вами слова могут использовать против вас. Это может произойти потому, что в эти дни вы можете плохо разбираться в людях и рискуете довериться своему тайному недоброжелателю. Также могут быть осложнения в поездках. Женщинам не рекомендуется садиться в попутные автомобили к незнакомым людям и заговаривать с незнакомыми людьми на улице – возрастает вероятность криминальных проявлений. Вместе с тем в конце недели наступают хорошие дни для дружеского общения. Лучше всего это время проведут те из вас, кто не обременен обязательствами перед семьей, детьми, партнерами по браку, кто молод и свободен от всего этого. И тогда вы сможете совершить те поступки, на которые раньше у вас не хватало смелости.