Сдвигайте карьеру с мертвой точки — финансовый гороскоп на 15 января

Покажите, на что вы способны, а звезды помогут с карьерным продвижением.

Овен ‌‌

В первой половине дня Овнам рекомендуется идти на разумный риск, если обстоятельства к этому склоняют. Это хорошее время для наведения порядка в вопросах, связанных с финансовыми заимствованиями. Вы сможете проявить себя в качестве прекрасных экономистов и аналитиков, точно оценивая степень риска при проведении финансовых операций.

Телец

Тельцам в первой половине дня удастся добиться укрепления отношений с деловыми партнерами. Если вы работаете с напарником, то можете всецело положиться на его надежность и исполнительность – он не подведет вас. При сфере услуг вам, вероятно, придется иметь дело преимущественно с обеспеченными клиентами, в платежеспособности которых нет никаких сомнений.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут стабилизироваться отношения в трудовом коллективе. В утренние часы старайтесь действовать целенаправленно, максимально концентрируя себя на достижение конечного результата. Успешно идет деловое взаимодействие между руководящими работниками и подчиненными. В целом этот день гармоничен для приобретения новых полезных навыков.

Рак ‌‌

Ракам, имеющим свой бизнес, рекомендуется сосредоточиться на его рекламной раскрутке. Успешно проходят командировки с целью изучения рынков и расширения географии бизнеса. Также это хороший день для проявления своих талантов в творческих видах деятельности. Вы сможете найти узкие места в своей профессии, чтобы что-то усовершенствовать.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня рекомендуется обращаться к работодателю с просьбами и предложениями относительно улучшения условий труда на рабочем месте. Особенно это относится к офисным работникам. К вашим пожеланиям могут прислушаться. Удачнее всего сегодня пойдут текущие дела. Вы преуспеете в работе с цифрами, при подготовке статистических и бухгалтерских отчетов.

Дева ‌‌

Девам в этот день рекомендуется запланировать деловые встречи и поездки на утро. В это время возможен очень серьезный и ответственный контакт, с перспективой перехода в деловое партнерство. Договоренности, к которым вы придете, будут строго исполняться сторонами. В целом этот день хорош для работников сферы торговли, транспорта и социальных служб.

Весы ‌‌

Весы сегодня смогут проявить свои лучшие практические качества в профессии. Рекомендуется не начинать никаких новых дел и сосредоточиться на своей повседневной рутинной работе. Именно в такой работе вы сможете увеличить производительность труда. Также это хорошее время для укрепления психологической атмосферы в трудовом коллективе.

Скорпион

Скорпионам сегодня требуется выдержка и терпение – в этом случае вы сумеете проявить свои лучшие деловые качества. Наиболее удачное время для работы – утро. В это время ваш интеллект будет способен к высокой степени концентрации. Возрастает роль информации и контактов. Успешно проходят деловые встречи, поездки, легко решаются вопросы делового взаимодействия.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день может быть связан с ростом доходов. Причем это относится как к основной работе, так и к разным видам дополнительной подработки. Утренние часы благоприятствуют дистанционному выполнению заказов фрилансера, равно как и любой иной работы на дому. Хороший день для роста профессионального мастерства и наработки полезных навыков.

Козерог

Козероги в этот день смогут проявить интеллектуальную гибкость при решении самых сложных вопросов. Возможно, к вам обратятся с просьбами поучаствовать в делах друзей и знакомых. Не стоит отказывать им в помощи – вам от этого будет косвенная выгода, поскольку вы сможете познакомиться с полезными людьми, расширив круг деловых связей.

Водолей

У Водолеев сегодня открываются перспективы для позитивных сдвигов в карьере. Постарайтесь не лениться и выкладываться на работе по максимуму – это приведет вас к повышению уровня профессионального мастерства. И ваши достижения не останутся незамеченными начальством. Неплохой день для защиты диссертации или сдаче экзаменов по переаттестации.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют расширять границы своего кругозора и совершенствоваться в изучении тонкостей профессиональных знаний. Хорошо использовать свободное время для обмена мнений с коллегами, обсуждения актуальных вопросов. Успешно проходят командировки, деловая переписка, можно заниматься урегулированием юридических вопросов.