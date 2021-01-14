Астролог перечислил главных стерв среди знаков зодиака

Астролог Ален Шахсу рассказал, представительницы каких знаков зодиака являются стервами с рождения.

По его словам, они способны вывести из себя любого.

Так, специалист отметил Скорпионов, которые редко уступают другим. Обычно звание главной стервы всего астрологического круга по праву принадлежит именно представительницам этого знака. Их острый язык, словно жало, способен вывести из равновесия даже самых спокойных людей.

Кроме того, Рыбы, по мнению астролога, рано или поздно показывают свою стервозность. Обычно все заканчивается слезами и скандалом, разрывом дружеских, любовных и рабочих отношений.

Львы всегда окружены вниманием, имеют много приятельниц и знакомых, перед которыми держат марку. Однако рано или поздно близкие срывают эту маску. Представительницы этого знака любят обсуждать других, сплетничать, смеяться над чужими неудачами.

Женщины-Стрельцы часто «включают стерву». Но делают они это не из-за плохого характера, а по привычке. Им нравится судить других, доводить кого-то до белого каления или же расстраивать.

Переключение настроения с милой девушки на эталонную стерву происходит у Водолеев очень быстро. Они иногда даже не замечают, как при разговоре начинают обижать людей, а также обсуждать их слабые стороны. Зачастую эти женщины расстраиваются, не понимая, почему их так не любят, заключил астролог.