Астролог предсказала курс биткоина

Международное агентство финансовой информации Reuters обратилось к американскому астрологу Марен Альтман, чтобы предсказать курс самой знаменитой криптовалюты – биткоина.

Жительница Нью-Йорка, биткоин-инвестор и астролог Марен Альтман «с прошлого лета следила за движением небесных объектов, прогнозируя колебания курса биткоина. И хотя многие могут посмеяться над ее методами, она набрала один миллион подписчиков в TikTok», пишет Reuters.

Так, на прошлой неделе 22-летняя девушка посоветовала своим подписчикам следить за коррекцией цен 11 января, поскольку Сатурн собирался приблизиться к Меркурию. В тот день биткоин упал на 21%.

Сама Альтман говорит, что никогда не дает конкретных советов по покупке или продаже криптовалюты.

«Я могу предсказывать траектории изменения цен, но не претендую на роль финансового консультанта, осведомленного о чьей-либо конкретной ситуации, и поэтому никогда не даю советов по покупке или продаже», – заявила она.

Говоря о будущем курсе биткоина, астролог заявила, что видит «некоторые благоприятные индикаторы … в феврале и начале марта».

«Однако ближе к середине марта я вижу большую коррекцию. Середина апреля также менее оптимистична. Май оптимистичен», – рассказала она.

Эксперты со скепсисом относятся к подобным предсказаниям.

«Я немного циник, когда дело касается прогнозов курса биткоина. Я думаю, что это (предсказатели) просто группа людей, хватающихся за соломинку и пытающихся придумать любые причины для оптимизма», – говорит аналитик Крейг Эрлам.