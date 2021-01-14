Кельтский гороскоп: тайны личности каждого знака зодиака

Кельты всегда были внимательны к окружающей среде.

Для этих племен каждое полнолуние характеризовало определенную личность. У кельтов есть два вида знаков зодиака. Один из них лунный, а другой связан с животными. Каждому месяцу соответствует свое животное.

С 24 декабря по 20 января главным является Олень. Люди, рожденные под этим знаком, решительны и терпеливы в любом деле. Они очень гордые и заботливые, а также благородны от природы.

Период с 21 января по 17 февраля соответствует Коту. Люди, появившиеся в это время на свет, отличаются мудростью и состраданием. Они также очень любят выражать себя в творчестве.

С 18 февраля по 17 марта у кельтов главной является Змея. Она соответствует личностям, которые внешне выглядят холодными, но внутри них кипит жизнь. Эти люди достаточно любопытны и пытаются найти ответы на вопросы о смысле существования.

С 18 марта по 14 апреля Лиса олицетворяет собой чувственность и женственность. Под этим знаком рождаются яркие, умные люди, не обделенные чувством юмора. В то же время они обладают врожденной застенчивостью.

С 15 апреля по 12 мая за ними следуют Тельцы. Они сильные, любящие и стабильные, им можно доверять без опаски.

С 13 мая по 9 июня главным знаком по кельтскому гороскопу становится Морской конек, для которого характерны гибкость и жизненная энергия. На таких людей можно положиться в деловых вопросах.

Знак Гнома с 10 июня по 7 июля ассоциируется со свежестью, открытостью к новому и повышенным чувством ответственности.

С 8 июля по 4 августа лидером становится буйная и сильная Лошадь. Люди этого знака от природы конкурентоспособны и решительны. У них есть шестое чувство, когда дело доходит до стратегии.

Далее с 5 августа по 1 сентября идет Лосось, который способен погружаться глубоко в себя и находить вдохновение.

С 2 по 29 сентября главным животным у кельтов считается Лебедь. Такие люди обладают высокими стандартами и элегантностью, которую трудно превзойти.

С 30 сентября по 27 октября начинается время Бабочки. Этот кельтский знак характеризуется эмоциональностью. Люди, рожденные под ним, легко заводят новых друзей и не могут удержаться от проявления своего личного обаяния.

С 28 октября по 24 ноября наступает главенство Волка. Кельты верили, что этот знак делает людей особенными, идеалистичными и бесстрашными.

С 25 ноября по 23 декабря знак Грифа часто демонстрирует невероятные результаты в любой области, в которой работает. Его обладателям свойственны врожденные чувства внутреннего равновесия и целостности.