Астролог раскрыла ритуал на привлечение денег

Астролог Наталья Анисимова рассказала, как правильно провести ритуал с купюрой на зиму, чтобы привлечь в 2021 году удачу в финансах.

Оказывается, некоторым знакам зодиака этот домашний обряд помогает лучше всего.

Наталья предупреждает, что после проведение подобного ритуала нельзя в одночасье стать олигархом, однако помочь своему финансовому состоянию подобным «заговором» можно.

«Это не волшебная таблетка, но поддержать финансово в закрытии основных потребностей поможет. Луна отвечает за выживание и помогает нам в этом», — рассказывает астролог в социальных сетях.

Причем ритуал некоторым людям может помочь сильнее, чем остальным знакам зодиака.

«Кому поможет больше всех? У кого в гороскопе во II доме стоит Луна, или он начинается в знаке Рака. Но на деле помогает почти всем!» — заметила специалист.

Для эффективного совершения обряда нужно взять купюру, желательно крупного достоинства, также можно использовать иностранную. Этот «инструмент» финансового благополучия необходимо положить на подоконник через один-два дня после новолуния. Важно, чтобы на купюру попадал лунный свет.

«Купюру не убирать в течение 2–3 суток, чтобы она напиталась энергией роста Луны. Убрать купюру необходимо до 7 дней после новолуния, так как первая фаза Луны — самая мощная и активная. На 7 день наступает уже II фаза. А она сменяет первую через кризисный аспект. Вот его нам и не нужно захватить», — рассказывает Анисимова.

Если убрать купюру по какой-то причине забыли — ничего страшного, утверждает астролог, однако ритуал может не сработать. В таком случае важно помнить, что деньги зарядились не только фазой роста, но и кризисной фазой.

«Тратить купюру до следующего новолуния нельзя. Если она уйдёт, то уйдёт не одна, а с "друзьями". Можно заряжать одну и ту же купюру из раза в раз», — добавила астролог.

В заключение специалист прикрепила график выкладки купюры зимой. Лучше всего это делать 14–15 января, а убирать с подоконника 16–18 января. Также можно провести ритуал в феврале: выложить 12–13-го числа, а убрать 14–17-го.