Когда стоит разбирать елку, согласно приметам

Елка является одним из самых главных атрибутов праздника. Для многих украшение ели является традицией, которой следует вся семья.

Однако после празднования Нового года и Рождества елка остается только в качестве декора. Многие убирают ее только в марте, другие ждут остальных праздников, а кто-то прощается с елью уже в момент нерабочих дней. Существуют приметы, которые диктуют правила о том, когда нужно разбирать новогоднюю елку.

Существует мнение, согласно которому елку стоит убирать после празднования Старого Нового года, то есть 14 января. Считается, что до этого момента ель притягивает положительную энергетику в дом, а если оставить ее в квартире, то она будет действовать наоборот – забирать все хорошее и приносить негатив. Если вы ставите в квартире живую елку, а потом выкидываете ее в урну, то вы прощаетесь со своим счастьем на год. Гораздо правильнее рубить ель и сжигать ее.

Еще одна примета гласит, что дерево нужно разобрать до Крещения 19 января. По традиции, из дома выносили все атрибуты и украшения, оставшиеся от Нового года и Рождества. Крещение считалось одним из самых главных православных праздников, поэтому эти традиции чтили гораздо строже. Вместе с уборкой украшений нужно было привести в дом порядок перед крещением. Разбор елки также означает окончание периода святок.

Согласно системе феншуй, оставить ель нужно вплоть до наступления китайского Нового года, который отмечают в феврале. Живая ель столько не простоит, поэтому эксперты рекомендуют на ее место поставить растение, а к потолку прикрепить украшение золотого или красного цвета. Этот талисман будет привлекать благополучие и финансы в дом.

Некоторые люди руководствуются знаками, которые им подает елка. Они уверены, что дерево само сигнализирует о том, что его надо убирать. Так, это может случиться, если кончики веток ели стали коричневыми, с нее начали падать игрушки или начал расслаиваться ствол. Эти незначительные знаки говорят о том, что дерево взяло достаточно негативной энергии от семьи и готово освободить ее от всего плохого в новом году.

Алевтина Кузнецова