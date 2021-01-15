Священник обратился к людям, которые верят в порчу и приметы

Известный в социальных сетях священник Павел Островский продолжает отвечать на вопросы подписчиков в Instagram, раскрывая им суть различных религиозных и околорелигиозных вещей.

Православный священник Павел Островский не только просвещает людей в социальных сетях и проповедует в храме, он также является руководителем благотворительной организации «Добрые дела», которая оказывает помощь нуждающимся.

Также Островский развивает свои личные социальные сети, где старается также помочь советом всем, кто к нему обращается. На днях Павла спросили о том, как помочь человеку, который начал верить в порчи и приметы.

«Молитесь за нее. Если вдруг вернутся мозги в ее голову, ваша молитва ей поможет», — пишет священник.

Павел живет с супругой и тремя детьми — двумя дочками и сыном. Его путь священнослужителя, можно сказать, перешел к нему по наследству от отца, который в 1987 году принял священный сан, а после окончил Духовную семинарию в Москве. Не только Павел решил посвятить жизнь служению богу, но и двое его братьев.