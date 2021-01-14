Что форма пальцев ног может рассказать о характере

Многие знают, что линии на руках могут предсказать настоящее и будущее.

И далеко не каждому известно, что на ступнях так же есть отпечаток линий нашей судьбы. Кроме того, форма ступни может рассказать многое о человеке. Почему это работает? Одно из объяснений заключается в том, что пальцы (как на руках, так и на ногах) являются проекцией энергетических центров (чакр), и их форма и длина показывает то, в каком состоянии находятся эти центры. Проверим?

Ровная «лесенка»

Пальцы идут ровной «лесенкой», большой палец самый длинный. Скорее всего, вы – человек творческий, мыслящий масштабно и глобально, прекрасный аналитик и интеллектуал. Однако, у вас возникают сложности с реализацией своих идей, отстаиванием своей позиции, построением отношений, в вашей родительской семье, скорее всего, было много сложностей.

Три длинных пальца

Три пальца выступают по длине, два последних – меньше. Вы – многогранная и разносторонне одаренная личность и вам легко реализовывать свои проекты и доводить дела до конца. Вы из тех, кто добивается своего, несмотря ни на что. Но в личной жизни (если на нее вообще остается время) все не так просто, и даже если она есть – это та сфера, над гармонизацией которой надо работать.

«Домик»

Пальцы образуют «домик». Второй палец выступает. Вы – прирожденный лидер, человек, способный вести за собой других силой своего слова. Вам следует быть осторожным с теми, кем вы окружаете себя – вокруг вас могут быть не только преданные почитатели, но и завистники.

Длинный большой палец

Большой палец выступает, остальные 4 пальца одинаковы. Семья и дом, а также все, что связано с родом, для вас на первом месте. Вы готовы помогать близким, даже в ущерб своим интересам. Старайтесь удерживать баланс и не упускать момент, когда служение превращается в принесение себя в жертву.

Длинный второй палец

Второй палец сильно выступает. Похоже, вы очень высокого мнения о себе и своих способностях, но вот для того, чтобы в это поверил еще кто-то, кроме вас, нужно постараться. Большинство ваших гениальных побед происходит, увы, в вашем воображаемом мире. Решайтесь воплотить их в жизнь!

Диана Сабитова