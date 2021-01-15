Предсказания ясновидящих о смещении полюсов сбываются

Предсказания многих прорицателей и ясновидящих, в которых говорится о смене полюсов на планете Земля, оказались вовсе не выдумкой.

Ученые подтверждают, что такое явление возможно.

За всю мировую историю многие ясновидящие предсказывали, что рано или поздно Земля все же поменяет свои полюсы, и север станет югом, а юг – севером. Такие пророчества были найдены в катренах Нострадамуса, в пророчествах сивиллы Эритрейской, Леонардо да Винчи и Эдгара Кейси.

Рут Монтгомери, бывшая журналистка, ушедшая в эзотерическую деятельность, также предсказывала смену полюсов Земли.

«В начале следующего столетия полюсы Земли изменят свое положение», – писала она.

Как оказалось, прорицатели и ясновидящие были правы. Планета действительно может изменить свои полюсы. Правда, речь идет не о физических полюсах голубого шара, а о магнитном поле.

Как рассказали ученые из Британской геологической службы, на данный момент наблюдается процесс смещения северного полюса планеты.

«К 2040 году все компасы, вероятно, будут указывать восточнее истинного севера. Последние 350 лет магнитный север скитался по одной и той же части Канады», – рассказал ученый Кьяран Бегган.

Однако это не единственное шокирующее заявление. Как оказалось, в том, что магнитные полюсы Земли могут блуждать, нет ничего необычного.

Так, например, в ходе экспедиции в 1821 году, когда впервые обнаружили непосредственную точку, куда указывает компас, она находилась на полуострове Бутия в канадской Арктике. Правда, уже через 70 лет норвежец Амундсен заново открыл северный магнитный полюс в 50 километрах от первой локации. Следующие 90 лет полюс мигрировал на север со скоростью примерно 15 километров в год.

Однако в последнее время блуждание магнитного поля заметно ускорилось. Так, с 1990-х гг. скорость такого перемещения выросла в четыре раза и составила 50-60 километров год.

Отслеживает состояние магнитного поля Земли Всемирная магнитная модель, данные для которой собирают ученые со всего мира. Как выяснили ученые, смена магнитных полюсов на противоположные все же возможна.

Как поясняют специалисты, за время существования человечества таких явлений не происходило. Однако за всю историю существования Земли, а это 4,5 млрд лет, такое явление происходило не единожды, а 183 раза. И это только за последние 80 млн лет, что по меркам Вселенной совсем маленький срок.

При этом отмечается, что каких-либо закономерностей в периодичности данного явления ученые так и не нашли.

Спорят ученые и в отношении того, как долго происходит процесс смены магнитных полюсов. Ясно только одно, что последний такой разворот длился 22 тыс. лет, а произошел он 780 тыс. лет назад.

Правда, ученые отмечают, что в ряде случаев магнитное поле Земли переворачивалось в разы быстрее – всего за несколько веков.

Опасность такого процесса заключается в том, что при инверсии магнитное поле ослабевает. А ведь именно благодаря ему у Земли есть атмосфера, океаны и, как следствие, жизнь. Так, например, Марс, сформировавшийся из тех же материалов, что и Земля, в скором времени потерял мощь своего магнитного поля. Как итог, поток заряженных частиц от Солнца, который ученые называют солнечным ветром, сдул атмосферу. Жидкая вода больше не могла удерживаться на поверхности планеты и попросту испарилась. И Марс стал совершенно непригодным для жизни.

Исследование ученых показывает, что за последние 200 лет магнитное поле Земли стало слабее на 10%. Вместе со смещением северного полюса это может говорить о предстоящей инверсии магнитных полюсов. Для сравнения: остаточное магнитное поле Марса на данный момент в 500 раз слабее земного.

Ученые считают, что бояться данного процесса не стоит, поскольку он длится достаточно долго, и к моменту его завершения человеческой цивилизации и вовсе может не быть. Однако некоторые опасения у специалистов вызывает факт потери силы магнитного поля.

Проанализировав периоды инверсии и сопоставив их с процессами вымирания на планете, эксперты пришли к выводу, что определенные совпадения во временных рамках все же существуют.

Так, например, в некоторые периоды смены магнитных полюсов на Земле и правда происходили геологические катастрофы и сокращение биомассы. Эксперты все же считают, что инверсия может быть в такие периоды не причиной, а следствием более разрушительных событий, например, падения крупного небесного тела.

Выходит, что предсказатели, жившие несколько сотен лет назад и в наше время, все же оказались правы, и Земля может менять свои полюсы. Однако это не значит, что всем подобным предсказаниям стоит верить. К ним, скорее, нужно относиться с любопытством, чем принимать их за точные данные.