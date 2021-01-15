Чувство ревности объяснили с точки зрения астрологии

Ревность испытывает большинство людей. Как это непростое понятие раскрывается с точки зрения планет рассказал астролог Пунит Нахата.

Психология детально изучает понятие «ревность». Почему она возникает между людьми, есть ли для ее появления весомые причины. Однако на этот вопрос можно посмотреть с совершенной другой стороны. Какую роли играет расположение планет и конфигураций, существует ли более ревнивые знаки зодиака?

«Астрологически я не могу сказать, что есть какая-то определенная планета или комбинация, отвечающая за ревность», — рассказывает Нахата.

Ревность делится на две категории – пассивная и активная.

«К какому типу чаще прибегает человек, можно оценить по состоянию Солнца и Марса. Важно проанализировать в гороскопе человека, настолько он эмоционально стабилен, уверен в себе и способен доверять миру», — заметил спикер.

Наиболее ревнивыми считаются огненные и земные знаки зодиака. Но, их ревность обусловлена потребностью в надежности, безопасности и стабильности. Если они чувствуют эти вещи – ревность прекращается сама собой.