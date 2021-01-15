Придут неожиданные деньги — финансовый гороскоп на 16 января

Сегодня вы можете получить внезапную сумму. Звезды подстроят все так, что вы и не заметили подвоха.

Овен ‌‌

У Овнов хороший день для позитивных сдвигов в карьере. Отношения с начальством будут конструктивными и доверительными. Вы можете обращаться с просьбами о получении льгот, компенсаций, о повышении уровня зарплаты. Ваши пожелания будут восприняты лояльно. Руководящие работники смогут правильно просчитать последствия от своих решений благодаря поступлению важной информации.

Телец

У Тельцов благоприятный день для работы вахтовым методом. Ваши интеллектуальные способности будут необычайно высокими, и вы сможете обогатить себя новым полезным опытом. Успешно идет обмен мнениями с более опытными коллегами. Хорошее время для проектно-конструкторских работ, прогнозирования, планирования, проведения маркетинговых исследований.

Близнецы

Финансовые возможности типичных Близнецов сегодня могут укрепиться. Это хороший день для приобретения товаров в кредит, получения краткосрочной банковской ссуды, оформления страховки. Тем, кто намерен поменять работу и уже определился с будущим местом работы, сегодня хорошо знакомиться с новым трудовым коллективом.

Рак ‌‌

У Раков в этот день улучшается деловое взаимодействие. Вы сможете легко и быстро договориться по интересующим вас вопросам с обоюдной материальной выгодой. Хорошо развивается сотрудничество с деловыми партнерами, можно вести переговоры и подписывать договорные обязательства. При индивидуальном обслуживании клиентов вы будете получать много благодарных отзывов.

Лев ‌‌

Львы в этот день проявят завидную смекалку и практическую хватку при выполнении своих профессиональных обязанностей. Вашу работу будет отличать организованность и стремление детально разобраться в любом вопросе – это обеспечит высокое качество вашей работе. Хорошо поработают работники сервисных служб, офисные работники, инженеры и программисты.

Дева ‌‌

Девам, имеющим свой бизнес, звезды советуют активнее завоевывать новые рынки сбыта своих товаров и услуг. Вы будете настроены на творческое восприятие и нестандартное решение возникающих вопросов. Отдавайте предпочтение использованию технических новинок для обретения конкурентных преимуществ. Вы сможете успешно справиться с индивидуальным обслуживанием клиентов.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют основное внимание уделять выполнению текущей работы. Желательно браться за те дела, которые вы сможете успеть завершить сегодня же. Старайтесь не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Успешно поработают агенты по сделкам с недвижимостью, дизайнеры интерьера, работники коммунального хозяйства, ремонтных мастерских и сервисных центров.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют активнее вступать в деловые контакты. Успешно проходят деловые встречи, поездки. Будут обеспечены выгодными заказами те, кто подрабатывает на частных заказах, занимается мелким ремонтом бытовой техники и компьютеров.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся повысить уровень доходов за счет совершенствования уровня профессионального мастерства и трудолюбия. Всего придется добиваться своим трудом, но при должной активности этот день станет вполне успешным. Успешно пойдут дела у тех, кто связан с недвижимостью, семейным бизнесом. Можно заниматься подготовкой отчетной документации.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на поддержку своих инициатив окружающими. В этом смысле более всего преуспевают представители тех профессий, которые связаны с частыми поездками, контактами, общением, сферой услуг. Хорошее время для расширения и укрепления деловых связей, работы с документами, подписания договоров, консультаций.

Водолей

У Водолеев, имеющих несколько источников доходов, в этот день вырасти финансовые поступления. Возможно, работодатель попросит вас выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Будут обеспечены выгодными заказами те, кто подрабатывает на частных заказах, занимается мелким ремонтом бытовой техники и компьютеров.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют проявлять инициативу в делах, но не забывать о других людях. Дело в том, что в одиночку вы не сможете добиться столь высоких результатов, как это возможно в ходе коллективной деятельности. Что касается работы в составе группы единомышленников, то здесь дела пойдут слаженно и высокопроизводительно.