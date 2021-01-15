Отключаем суету — гороскоп на 16 января

4-5 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Рыбах смягчают эмоциональный фон, выравнивают настроение, заставляют выбирать душевную гармонию и спокойствие.

Возрастет потребность в интимной доверительной обстановке, в красоте и комфорте. Это подходящий день для любви, мирного хобби, небольших обновлений. Возможны удачные покупки, неожиданные подарки, находки или мелкие выгоды. Любое дело будет удаваться лучше в состоянии «внутренней тишины», при отсутствии суеты и при возможности включить фантазию. Рекомендуется пауза в разъездах, дискуссиях, интенсивных интеллектуальных занятиях, в напряженной физической работе.

Овен ‌‌

День приглашает Овнов к пассивному и эмоционально размягченному состоянию, которое может продлиться все выходные. Будет естественным желание уединиться, выспаться, позволить себе тайные удовольствия, побыть наедине с любимым человеком. Если у вас появятся дела, желательно заниматься ими не напоказ, в тишине или в укрытии. Не стоит планировать активный отдых, разъезды, дискуссии, занятия спортом.

Телец

Сегодня звезды предлагают Тельцам сделать паузу в новых хлопотах и сменить напряженный ритм жизни на более спокойный. Стоит последовать их совету, так как в «тихой гавани» вам в ближайший период предстоит оказываться редко. Можно выпасть из жизни на все выходные - например, уехать на природу вместе с пассией или друзьями. Важно, чтобы обстановка была вам знакома и не вызывала у вас нервозности.

Близнецы

Близнецов день может сделать сентиментальными, мечтательными, эмоционально податливыми, порой внушаемыми. На первое место для многих представителей знака выйдет не интересный разговор с возможностью обмениваться новостями или уникальными знаниями, а душевное общение в комфортной тихой обстановке. Не исключено, что слова станут вовсе не нужны (особенно, если рядом объект чувств или близкий друг).

Рак ‌‌

Успех Раков сегодня основан на эмоциональной гармонии и хорошей эмпатии. Возрастет их интуитивное умение нравиться и очаровывать без слов. Многих Раков посетит романтичный или возвышенно-мистический настрой, но им также будет свойственна хитрость, деловая сметка и готовность к нестандартным практическим шагам. День благоприятен для любви. Можно провернуть авантюру со старым другом или партнером.

Лев ‌‌

Сегодня Львы становятся сентиментальными и внушаемыми, могут поймать себя на давней слабости, на тайном переживании или воспоминании. Возможна повышенная восприимчивость организма к определенным продуктам, напиткам и лекарствам, тяга к сладкому, неустойчивость эмоций. Звезды советуют сделать перерыв в интенсивном общении с внешним миром и запланировать спокойные выходные без лишних раздражителей.

Дева ‌‌

Девам звезды подсказывают, что сегодня лучше не увлекаться интеллектуальной работой и не ставить на рациональное мышление. Стоит сделать перерыв в учебе, отложить скрупулезные расчеты, кодирование, проверку документов. День формирует подходящую атмосферу для мирного творчества, спокойного отдыха и любовных встреч, создает неплохие условия для приватных сделок и негласной дружеской взаимопомощи.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам сверять свои текущие планы с самочувствием, считаться с домашней обстановкой и повседневными обязанностями. Не стоит оставлять без заботы питомцев. Лучше избегать суеты и публичности. Придется больше доверять ощущениям, интуиции. Мероприятия желательно проводить дома или в закрытом помещении. Не рекомендуется пробовать в этот день новые блюда и надевать новую одежду.

Скорпион

Скорпионам этот день вернет внутреннюю гармонию, а также поможет выбрать интуитивно верную тактику или получить передышку в сложной ситуации. В большинстве дел найдется «точка удачи»: материальная выгода, момент взаимной симпатии или пересечения интересов. Это подходящее время для отдыха, любви и соприкосновения с прекрасным. Но не лучший период для переговоров, полемики или попытки объясниться.

Стрелец

Стрельцам не стоит планировать на эти сутки дальние поездки, активные контакты с внешним миром, дополнительные нагрузки и опасные приключения. Не лучший момент для энергозатратной инициативы. День усилит привязанность к дому и близким, повысит потребность в различных бытовых поблажках или в душевном комфорте. Подходящее время для забот о семье, небольших вложений в жилье, хозяйство, недвижимость.

Козерог

Козерогам день подарит приятные минуты, связанные либо с духовными, либо с физическими удовольствиями. Для многих Козерогов эти моменты сольются воедино - например, они будут вместе с близким человеком наслаждаться вкусной едой или хорошей музыкой. Удачное время для небольших трат на гастрономию и одежду, на собственное хобби, комфорт и красоту, а также на интимные вещи, знаки любви и внимания.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть неравнодушны к хорошей кухне, а также к любым проявлениям истинной деликатности и понимания. Немногие Водолеи смогут устоять против теплой заботы или с любовью выбранного подарка. День может усилить тягу к алкоголю, лакомствам, кино и музыке. Подходящий момент для молчания, расслабления, уединения, сброса напряжения. Возможны небольшие покупки и денежные поступления.

Рыбы ‌‌

Сегодня для Рыб важна возможность следовать своим привычкам и получать удовольствие от любой мелочи. К счастью, звезды им в этом не отказывают. День создает настроение для любви и творчества, помогает выбирать стильные вещи и предметы комфорта, подходит для забот о красоте и для небольших приятных обновлений. Взаимодействуя с людьми, можно надеяться на взаимную симпатию или на обоюдную выгоду.