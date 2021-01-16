Как выбрать руны богатства и славы по знаку зодиака

Древние руны – это символы, использование которых может определить судьбу человека.

Астрологи рассказали, какие руны подойдут знакам зодиака, чтобы разбогатеть. Символы можно носить с собой в качестве талисманов, которые помогут направить энергию в нужное русло.

Овнам подойдет руна собственности и достатка Феху. Она поможет представителям этого знака найти свое призвание, также она оградит от неприятностей и авантюр, способных оставить без денег.

Руна, расчищающая путь, Турисаз даст Тельцам силы бороться с препятствиями и найти путь к победе. Она поможет не сворачивать с пути успеха.

Райдо – руна движения, путешествия, поиска. Такой символ актуален для Близнецов, он поможет просчитывать ситуации наперед, обходить стороной неприятности и даже предвидеть исход некоторых действий.

Для Раков полезной может оказаться руна Гебо, позволяющая обрести единство и целостность. Она позволит опираться на разум, а не на чувства. Благодаря Гебо Раки смогут лучше находить партнеров для бизнеса и распоряжаться своим временем.

Для материального благополучия Львам стоит обратить внимание на руну Хагалаз. Она будет развивать интуицию и оградит от нежелательного влияния.

Девам поможет сфокусироваться на важных вопросах руна Иса, дающая уверенность в завтрашнем дне. Богатство придет, когда символ станет направлять на поиски верных решений.

Преодолеть страхи и неуверенность Весов способна руна Эйваз, укрепляющая скрытые таланты и дарующая эмоции.

Творческие потоки Скорпионов сможет генерировать руна Альгиз, отвечающая за поддержку и защиту. Она дарует душевное равновесие и способность достигать желаемых целей.

Тиваз – знак силы и мужества, воли к победе и бесстрашия. Стрельцам этот рунический символ помогает стать бдительными, работать методичнее, бороться с невзгодами и укреплять веру в собственные силы.

Козероги смогут привлечь в свою жизнь счастье и источники изобилия благодаря руне Эваз.

Водолеям поможет развить интуицию знак Лагуз, позволяющий оказываться в нужном месте в нужный момент.

Для финансового благополучия Рыб важно уметь не цепляться за прошлое, в этом будет полезна руна Отала. Она даст возможность не зависеть от чужого мнения и смело браться за решение серьезных вопросов.