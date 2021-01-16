Как выбрать руны богатства и славы по знаку зодиака

Древние руны – это символы, использование которых может определить судьбу человека.
Астрологи рассказали, какие руны подойдут знакам зодиака, чтобы разбогатеть. Символы можно носить с собой в качестве талисманов, которые помогут направить энергию в нужное русло.
Овнам подойдет руна собственности и достатка Феху. Она поможет представителям этого знака найти свое призвание, также она оградит от неприятностей и авантюр, способных оставить без денег.
Руна, расчищающая путь, Турисаз даст Тельцам силы бороться с препятствиями и найти путь к победе. Она поможет не сворачивать с пути успеха.
Райдо – руна движения, путешествия, поиска. Такой символ актуален для Близнецов, он поможет просчитывать ситуации наперед, обходить стороной неприятности и даже предвидеть исход некоторых действий.
Для Раков полезной может оказаться руна Гебо, позволяющая обрести единство и целостность. Она позволит опираться на разум, а не на чувства. Благодаря Гебо Раки смогут лучше находить партнеров для бизнеса и распоряжаться своим временем.
Для материального благополучия Львам стоит обратить внимание на руну Хагалаз. Она будет развивать интуицию и оградит от нежелательного влияния.
Девам поможет сфокусироваться на важных вопросах руна Иса, дающая уверенность в завтрашнем дне. Богатство придет, когда символ станет направлять на поиски верных решений.
Преодолеть страхи и неуверенность Весов способна руна Эйваз, укрепляющая скрытые таланты и дарующая эмоции.
Творческие потоки Скорпионов сможет генерировать руна Альгиз, отвечающая за поддержку и защиту. Она дарует душевное равновесие и способность достигать желаемых целей.
Тиваз – знак силы и мужества, воли к победе и бесстрашия. Стрельцам этот рунический символ помогает стать бдительными, работать методичнее, бороться с невзгодами и укреплять веру в собственные силы.
Козероги смогут привлечь в свою жизнь счастье и источники изобилия благодаря руне Эваз.
Водолеям поможет развить интуицию знак Лагуз, позволяющий оказываться в нужном месте в нужный момент.
Для финансового благополучия Рыб важно уметь не цепляться за прошлое, в этом будет полезна руна Отала. Она даст возможность не зависеть от чужого мнения и смело браться за решение серьезных вопросов.