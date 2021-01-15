Приметы на 16 января: что нельзя делать в этот день

Не стоит повышать уровень эгоизма и проявлять гордыню. У наших предков даже существовала поговорка на этот счёт: "Сатана гордился - с неба свалился".

Ещё одно табу накладывается в этот день на лень. Если 16 января долго лежать в постели или просто прокрастинировать, можно обрести проблемы со спиной или с ногами.

Не стоит употреблять в пищу незнакомые продукты и экспериментировать у плиты. Этот день плохо подходит для гастрономических откровений. В лучшем случае все закончится расстройством желудка.

Ни в коем случае нельзя брать в долг 16 января. Это касается не только денег, но и продуктов, вещей и проч. Перед тем, кто ослушается запрета, разверзнется финансовая пропасть.

Неприятные сны, увиденные в эту ночь, должны стать сигналом к тому, что пора заняться своим здоровьем. Хорошие сновидения, как правило, сбываются в течение 8 дней. Если этого не произошло, можно забыть о приснившемся.