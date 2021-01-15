Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Названы самые невезучие в 2021 году знаки зодиака

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: depositphotos

Астрологи перечислили знаки зодиака, которые рискуют остаться в наступившем 2021 году у разбитого корыта.

Лев

Так, Львам придется столкнуться с неприятностями в финансовой сфере. Прибыль принесет лишь кропотливый труд, а некоторым представителям знака придется вспомнить, что такое экономия. Астрологи порекомендовали им не поддаваться соблазнам в профессиональном плане.

Скорпион

Новый год принесет Скорпионам психологическое напряжение и даже депрессию. Непростыми будут отношения с близкими людьми, так как представители этого знака редко ставят чужие потребности выше собственных. Специалисты рекомендуют им уделить внимание доверию, чтобы не потерять семью.

Стрелец

Самым неудачным 2021 год станет для Стрельцов. Их ждут фатальные перемены и переоценка ценностей. Поможет работа над собственными недостатками и поддержка близких. Астрологи рекомендуют этому знаку запастись терпением и быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, которые будут возникать то на работе, то в личной жизни.

Последние новости
Названы пять знаков зодиака с сильным характером
Астролог перечислил главных стерв среди знаков зодиака
Экстрасенс назвала топ-5 знаков, которые выйдут замуж в 2021 году
Знаки зодиака

Читайте также

Сила, которой Всевышний наделил Водолеев

Что нельзя делать в Крещение Господне

Астролог раскрыла ритуал на привлечение денег