Что нельзя делать в Крещение Господне

Крещение Господне считается одним из главных православных праздников.

Его празднуют в ночь на 19 января. Крещение также называют праздником Святое Богоявление. Он завершает период рождественских святок и имеет множество традиций и запретов, как и большинство церковных праздников.

Работа

Как и в случае со многими другими церковными праздниками, в Крещение нельзя работать, делать уборку и ходить в баню. Дело в том, что в этот праздник нужно посвятить себя очищению души от грехов. У человека не должно оставаться много времени на работу и другие радости, поэтому все это запрещено.

Гадания

Так как рождественские святки уже прошли, то после Крещения запрещено гадать. Многие уверены, что в ночь перед праздником у людей есть последний шанс узнать свое будущее, но это не так. Некоторые даже верят в специальные крещенские гадания, но их тоже не существует. На самом деле делать это строго запрещено – в это время гадали только язычники.

Бурные застолья

Крещение – не тот праздник, который нужно отмечать широким столом с различными блюдами. Такое можно организовать на окончание поста или Рождество. В крещенский сочельник верующие соблюдают пост, чтобы подготовиться к очищению и освящению святой водой. Уже после этого можно собрать небольшой стол, но отмечать праздник нужно без размаха.

Подарки

На Крещение нельзя дарить дорогие подарки, но можно ездить по родственникам и близким друзьями и поздравлять их. Предки верили, что добрые слова в этот праздник имеют добрую силу, поэтому старались как можно больше сказать их своим близким. Преподносить дорогостоящие вещи в такой праздник нельзя из-за того, что в это время нужно очищать свою душу, а с такими подарками это сделать невозможно. На Крещение рекомендуется дарить небольшие сувениры. Например, отличным подарком будет то, что напоминает о таинстве крещения Иисуса Христа.

Алевтина Кузнецова