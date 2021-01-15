Сила, которой Всевышний наделил Водолеев

Те, кто знаком с Водолеем, знают, какой бешеной энергетикой обладает этот знак, а также какой необычной и неординарной личностью он является.

Простые и легкие решения? Нет, это не к Водолеям. Сложные ситуации, невероятные истории, жизнь на волоске – теперь вы по адресу.

Здесь и сокрыта их сила – тяга к трансформации и перерождению, обновлению и восстановлению. И здесь же находится их слабость – они легко могут заиграться и подвергнуть свою жизнь опасности: зависимости, экстремальные виды спорта, жесткие диеты и эксперименты. Да, Водолей выживет в ситуации, в которой другие знаки не смогли бы, но какой ценой? Поэтому тягу к адреналину и драйву лучше направлять в более конструктивное русло – выбирать профессии, в которых можно разрушать и строить, обновлять, обнулять и начинать заново. А еще – создавать новые продукты, экспериментировать. Так же Водолеи хорошие помощники в поисках выходов из очень сложных ситуаций, а профессии юриста или психолога просто созданы для них!

Сильная энергетика притягивает людей, и представители этого знака умеют и любят быть в центре внимания и общаться, взаимодействовать. Они могут уболтать и убедить человека, расположить своим дружелюбием и харизмой. Сила очарования, сила убеждения – называйте, как угодно, но это работает. И, конечно же, отлично, если Водолей направляет ее на созидание, а не поддается искушению обманывать, хитрить. Ведь любая нечестность возвращается, а те, кого обманули, рано или поздно придут требовать свое назад.

Конечно же, с такими исходными данными Водолею ничего не стоит стать лидером команды и повести ее навстречу самым смелым свершениям. Вдохновлять и мотивировать он умеет. И…здесь ждет новое испытание – как бы не потерять голову от своей власти, как бы не увести людей туда, где их ждет разочарование. Если Водолей соблюдает баланс и слышит потребности тех, кого ведет за собой, если власть не опьянила – его ждет успех в карьере, материальное положение улучшится, а друзья и коллеги окружат его любовью и вниманием.

Диана Сабитова