Рано покидать мир грез — любовный гороскоп на 17 января

Сегодня все еще можно жить в своих любовных иллюзиях — сейчас они вас лечат.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не в тонусе, могут оказаться излишне чувствительными и нуждаться в личном пространстве. В минуту слабости многие Овны способны произвести ложное впечатление при первой встрече, поэтому звезды не советуют свободным представителям знака планировать на этот день романтическое знакомство.

Телец

Сегодня Тельцы сентиментальны, чувствительны к эмоционально-романтической составляющей свидания. Их подавленные переживания могут вырваться на волю в неподходящий момент. К счастью, это день любовной гармонии, на фоне которой такая чувствительность вовсе не выглядит недостатком, скорее наоборот.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы гонятся за старым миражом, который уже не раз подводил их в прошлом. В лучшем случае, это будет приятная ностальгия, а в худшем, есть риск вновь пасть жертвой рокового заблуждения. Постарайтесь не принимать в этот день радикальных решений, связанных с личной жизнью.

Рак ‌‌

Ракам сегодня важно быть на одной эмоциональной и духовной волне со своими избранниками. Если явного родства душ не наблюдается, влюбленные Раки сами додумают нужные детали, чтобы не рушить свои воздушные замки. Этот день постоянно провоцирует их на идеализацию объекта чувств (особенно, в разлуке).

Лев ‌‌

Сегодня влюбленных Львов одолевают тайные сомнения, которые они зачастую переживают в себе. Могут быть сбиты их внутренние ориентиры. Внешний ход событий также не слишком благоприятен для развития их личных отношений. Свободным Львам звезды советуют избегать нездоровых фантазий и случайных связей.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленным Девам пригодятся такие качества, как чуткость, эмпатия и интуиция. Им предстоит угадывать желания любимого человека, считаться с его странными фантазиями, непонятным молчанием или загадочным отсутствием. К счастью, это не испортит отношения и даже внесет в них нотку интриги.

Весы ‌‌

В этот день любовные возможности Весов ограничены. Судьба не слишком озабочена созданием идеальных декораций для их романа. Одиноким Весам вряд ли удастся встретить свою половинку, разве что во сне или в тайных мечтах. В действующих отношениях у вас сегодня мало шансов оказаться ведущей стороной.

Скорпион

Сегодня любовь для Скорпионов - молчаливое взаимопонимание и душевный покой. Фейерверки страстей, риски и спецэффекты на втором месте. Идеально, если ваш роман станет островком спокойствия в бушующем океане событий. Хорошо поностальгировать вдвоем под музыку или посмотреть сентиментальный фильм.

Стрелец

Чтобы испытать все богатство любовных ощущений, Стрельцам сегодня вовсе не обязательно гнаться за динамикой, новизной и экзотикой. Наслаждаться тонкими нюансами близости можно дома, достаточно отключить связь с внешним миром. На чужой территории следует быть внимательнее: возможны недоразумения.

Козерог

Сегодня любовная удача Козерогов не в последнюю очередь зависит от их умения поддержать вокруг своего романа подходящую «ауру». Выбрав нужную музыку, свет, аромат, вино или цветовую гамму, вы магически усилите впечатление и закрепите успех. Но помните, что и вы тоже станете жертвой своей магии.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи не слишком предприимчивы и настойчивы. Они не расположены жестко бороться с соперниками или завоевывать чужое внимание. Свободные Водолеи готовы философски отнестись к одинокому положению, статус «сингл» не доставит им никаких неудобств и не причинит моральных страданий.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы погружены в свои ощущения. Не исключено, что они будут продолжать жить в своем привычном мире грез, в то время как внешние обстоятельства предлагают им новые знания и ориентиры. В данные сутки это им ничем не грозит, но в будущем желательно стать более чуткими к реальности.