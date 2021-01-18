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Самые «рукастые» мужчины в гороскопе

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: depositphotos

Астрологи составили топ-5 знаков зодиака среди мужчин, которые обладают качествами характера и умелыми руками для того, чтобы самим отремонтировать жилье.

Овен

Первое место по праву занимают Овны. Они очень ответственные и обладают деловыми качествами, а также быстро учатся новому. Представителям этого знака зодиака можно смело доверить даже строительство дома, причем их не придется подстегивать или торопить. Их коммуникабельность позволит сделать ремонт красивым и качественным, не переплачивая за материалы.

Телец

Мужчины-Тельцы не терпят давления извне, поэтому возьмутся за ремонт только тогда, когда будут видеть в нем необходимость. Они не терпят транжирства, но и не готовы жертвовать качеством. Поэтому нужную им сантехнику или обои будут выбирать долго. Ремонт может принять затяжной характер исключительно из-за того, что они сами будут получать от него удовольствие, стараясь сделать работу на совесть.

Близнецы

Близнецов не нужно долго упрашивать затеять ремонт. Однако их горячий энтузиазм быстро сходит на нет, особенно если их ожидания не оправдываются. Сподвигнуть вернуться к работе может только восхищение их трудом со стороны. Также они с удовольствием работают под чьим-то контролем.

Дева

Девы выполнят всю строительную работу без сучка и без задоринки. Мужчины этого знака зодиака педантично относятся к выбору материалов и обязательно сэкономят даже в самых не располагающих для этого случаях. Единственное, работы могут затянуться из-за того, что Девы не любят торопиться.

Рыбы

Из Рыб могут получиться идеальные прорабы. Тем более если они ремонтируют собственное жилье. Они долго решаются на работу, зато потом не останавливаются, пока не доведут ее до конца. Отличным стимулятором для представителей этого знака зодиака может стать похвала.

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