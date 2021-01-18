Названы знаки зодиака, которым грозит увольнение в феврале

Таролог Александра Харрис рассказала, кого из знаков зодиака могут уволить в феврале.

Водолеи в этом месяце могут быть слишком непредсказуемыми и забыть о продуктивности. Это креативный знак Зодиака, но, к сожалению, Водолеи часто переключают свое внимание на личные проблемы вместо концентрации на рабочих моментах. Водолеи почувствуют свою независимость и захотят заниматься только теми проектами, которые будут полностью устраивать представителей знака. Не стоит забывать о задачах, за которые платят зарплату. Нужно быть максимально сконцентрированными на процессе, чтобы не потерять возможность стабильного заработка.

Рыбы — мечтательный знак зодиака, но это не играет им на руку, когда дело касается почасовой оплаты. Зимняя хандра — это лишний повод для переживаний. Рыбы могут прийти в офис с багажом, который лучше оставить на кушетке терапевта. Когда Рыбы испытывают стресс, они обычно чувствуют побуждение убежать и обратиться внутрь себя, возможно, даже оттолкнув других. Слишком много «дней психического здоровья» без уважительных причин, потраченных на восстановление эмоционального бремени, могут утомить работодателя.

Хотя представители этого знака, как известно, являются прирожденными лидерами, но когда они не у руля, то могут быть властными, надменными и чрезмерно драматичными. Для некоторых Львов следование приказам — чужеродное понятие, которое может вызвать раздражение и утомить человека, который, по его мнению, должен быть главным. Все эти качества особенно проявятся в феврале. Наличие сотрудников, которые знают, как следовать правилам и выполнять свою работу, необходимо для эффективной и продуктивной команды. Пока Лев не доберется до вершины, ему нужно сыграть роль хорошего солдата, но в этом месяце представители знака могут проиграть бой.

По тем же причинам подписать приказ об увольнении могут Овны. Представители этого знака не только недовольны приказами, но и склонны откровенно игнорировать указания и вместо этого делать все по-своему. Несомненно, их предприимчивый и независимый дух может дать результаты, но при работе с другими их отношение «мой путь — мои правила» может привести к плохому результату. Овнам в феврале нужно искать способы взять на себя ответственность, не беспокоя всех. И если им удастся найти босса с аналогичным видением, они увеличат свои шансы на успех.

Несмотря на то, что Скорпионы верны и преданы своей сути, они могут реагировать на несправедливость резкими и скрытыми способами. Иногда интриги идут им на пользу, но часто они имеют неприятные последствия и превращают коллег во врагов. Потребность Скорпионов в контроле и их ревность в феврале могут привести к тому, что все переживания из внешнего мира представители знака перенесут на работу. Этот знак должен сам преодолевать свои эмоциональные затруднения, не набрасываясь на других. Вместо того чтобы видеть в людях препятствия, Скорпионам стоит смотреть на них как на союзников.