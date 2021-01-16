Как правильно поминать умерших

После того, как близкий человек покидает мир земной, душа его может продолжать оставаться с нами – столько, сколько ей будет необходимо для того, чтобы завершить свои земные дела.

Существует специальный обряд – поминки, которые, проведенные должным образом, могут помочь близким людям проститься и отпустить друг друга.

Какие же правила стоит соблюдать при организации этого мероприятия?

1. Важен не стол, а повод. Часто, не зная о чем говорить или стремясь, наоборот, не думать об утрате, чрезмерное внимание уделяется поминальному столу и блюдам, которые на нем подаются, в то время как следует подумать о том, чем наполнить этот вечер и какие слова произнести. А блюда на поминках традиционно должны быть скромными – мы вспоминаем, а не празднуем.

2. «О покойнике или хорошо, или ничего…. кроме правды!» - именно так звучит полная версия этого высказывания Диогена Лаэртского. Важно и нужно говорить о своих чувствах, о том, как человек, будучи в мире живых, повлиял на вашу жизнь, о том, за что вы обижены и огорчены, чем гордитесь. Все невысказанное держит душу человека и не дает проститься.

3. Поминаем ушедшего во все важные даты: на 3, 9, 40 день, полгода и годовщину смерти. Это связано с тем, что человек постепенно привыкает жить без ушедшего: сначала несколько дней, потом неделю, потом месяц, затем год. Но крайне важно в эти даты быть с теми, кому тоже был важен ушедший, чтобы иметь возможность погрустить вместе.

4. Крайне осторожно относимся к суевериям. Например, к таким: «нельзя плакать, а то ушедший утонет в слезах». Слезы – это естественная реакция на боль от утраты. Например, во многих культурах были (и даже есть) специальные люди, плакальщики, которые специально создавали такую атмосферу, чтобы наиболее болезненные переживания оставались именно в моменте похорон и поминок, в моменте расставания.

5. Уважительно относимся к тому, что каждый человек имеет свой способ показать горе, и свое время его пережить. Не считаем, что кто-то горюет недостаточно сильно или слишком мало, а поддерживаем друг друга в период утраты.

Диана Сабитова