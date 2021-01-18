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Астролог дала советы, как стать счастливым в браке

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Светлана Кройцер дала советы, как стать счастливым в браке.

— Основа любви между мужем и женой — это искренность. Женщине следует научиться раскрывать свое сердце, жаловаться не батюшке или подругам, а своему мужу, доверять ему и быть искренней с ним. Это и есть любовь, — считает Кройцер.

По мнению эксперта, большинство людей в браке повторяют шаблоны поведения своих родителей в семье, что является ошибкой. Потом такое поведение передается детям. Астролог рекомендует отмечать как можно больше достоинств в партнере и быть настроенным на позитив.

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