Капля камень точит — любовный гороскоп на 18 января

Маленькие сюрпризы и знаки внимания могут перерасти в бурный роман.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не готовы принять однозначное решение в личной жизни. Возможны колебания между двумя людьми или вариантами поведения. Многие Овны, даже сделав выбор, приберегут альтернативу про запас: мало ли, как все обернется в будущем. Некоторых Овнов замучают своей вечной двойственностью партнеры.

Телец

Сегодня звезды проверят Тельцов на быстроту реакций в личных отношениях. Находчивость и умение импровизировать в моменте особенно пригодятся Тельцам, пребывающим в поиске пары. Типичным Тельцам сослужит хорошую службу волнение: оно избавит их от природной медлительности и поможет не упустить шанс.

Близнецы

Сегодня Близнецы не прочь посмотреть по сторонам: вдруг найдется вариант получше нынешнего. Звезды намекают, что в этом есть рациональное зерно, но не советуют вам создавать паралелльные линии в своей личной жизни прямо сейчас: возможны досадные побочные эффекты, в том числе, интимного плана.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не обойтись в шахматной игре любви без «хода конем». Многие Раки столкнутся со знакомой неоднозначной ситуацией и соблазном двойного маневра - но быстро припомнят, как неудобно и опасно сидеть на двух стульях, и найдут принципиально иной выход. Например, останутся с кем-то друзьями.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы выйдут из спячки или из состояния хандры. В новом расположении духа они увидят в своей любовной ситуации забавные стороны, параллельные шансы или нестандартные возможности. Некоторые Львы снизят планку и решат попытаться сделать конфетку из материала сомнительного качества.

Дева ‌‌

Влюбленные Девы сегодня отважатся вновь пройти по краю пропасти и сделают это сознательно. Прошли времена, когда их толкали на это обстоятельства. Многие Девы отдадут себе отчет в том, что играют в рулетку. Важен принцип «новая ситуация - новые правила», не пытайтесь задействовать старые схемы.

Весы ‌‌

Весам звезды подсказывают, что им не стоит что-либо менять в своих любовных отношениях. Время судьбоносных инициатив еще не настало. Если все же хочется перемен, берите курс на мир, а не на войну, действуйте по мелочи и не ждите многого. Важно не изменить все в корне, а не потерять то, что есть.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит нервничать, если в если в ходе свидания возникают те или иные забавные ситуации. Они помогут немного освежить постоянные отношения и быстрее адаптироваться к новым. Не исключено, что это шаг к серьезной и необратимой трансформации, в любви нередко «капля камень точит».

Стрелец

Сегодня Стрельцы не против любовных авантюр, так как видят в них легкую развлекательную прогулку или игру по знакомым правилам. Звезды намекают, что не все так просто: по закону равновесия, где-то прибыло, а где-то убыло. Где-то судьба наконец дает зеленый свет, а где-то замигал желтый или красный.

Козерог

Сегодня в любви у Козерогов все получается с точностью до наоборот. Лишь самые опытные, искусные и везучие представители знака перехитрят Амура, обыграв его на его же собственном поле. Чтобы попасть в число немногих счастливчиков, старайтесь просчитывать развитие событий на ход или два вперед.

Водолей

Сегодня любовная удача может изменить Водолеям - возможно, потому, что в системе их приоритетов романтика не на первом месте. Многие Водолеи будут заниматься стратегическими планами, рассматривая любовь в качестве побочного развлечения. Отмените свидание, или не относитесь к нему слишком серьезно.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Рыбам слушать советы друзей, модных психологов и следовать подсказкам глянца в сфере любви: эффект будет противоположным. Это не самый удачный день для выбора подарка, для попытки сделать хитроумный ход или сократить дистанцию, отделяющую вас от объекта ваших симпатий.