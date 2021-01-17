Уйдите в тень — финансовый гороскоп на 18 января

Чем меньше вы будете показываться начальству и коллегам, тем лучше пройдет этот рабочий день.

Овен ‌‌

В первой половине дня Овны могут почувствовать прилив энергии и желания действовать как можно активнее. Звезды советуют вам не замыкаться в себе, а искать широкого поля для деятельности в составе группы единомышленников. Вы преуспеете в организации встреч и обсуждении насущных проблем, увеличив свое влияние и авторитет. В конце дня воздержитесь от новых знакомств.

Телец

Первая половина дня складывается благоприятно для Тельцов, занимающих руководящие должности. Вам может поступить ценная информация, проанализировав которую вы сможете принять верные решения. Некоторые дела вы легко урегулируете путем кулуарных переговоров. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам в первой половине дня расширять круг своих деловых связей. Если вы пребываете в дальней поездке, то можете повстречать там людей, с которыми у вас появится много общих интересов. Вторая половина дня может быть связана с риском получения мелких травм рук при работе с техникой и металлами. Будьте осмотрительнее при работе с финансами, опасайтесь обманов.

Рак ‌‌

Удачный день для Раков, которые решили поменять работу и тем самым обновить свою профессиональную деятельность. В течение дня рекомендуется знакомиться с новым трудовым коллективом. Те, кто занимают руководящие должности, добьются высоких результатов благодаря организаторским способностям и мерам по оптимизации структуры управления.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня удастся добиться укрепления деловых связей. Успешно проходит это время для юристов, дизайнеров и коммивояжеров. Если вы ведете переговоры, то сможете найти компромиссные решения и придти к подписанию взаимовыгодного договора. В конце дня может произойти спонтанный конфликт с кем-то из коллег.

Дева ‌‌

Первая половина дня складывается благоприятно для тех Дев, которые заинтересованы в приобретении практических навыков работы с инструментами и техническими средствами. Успешно идет освоение новых профессий, получение и закрепление навыков работы с техническим оборудованием. Вторая половина дня и вечер неблагоприятен для участия в корпоративной вечеринке.

Весы ‌‌

Вполне успешно складывается первая половина дня у Весов, чья профессия связана с творчеством. Особенно это касается всех видов сценического искусства. Выступления музыкантов и актеров будут восторженно встречены публикой. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, индустрии моды, отдыха и развлечений. В конце дня и вечером воздержитесь рекламных мероприятий.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам в первой половине дня позаботиться об улучшении условий труда на рабочем месте. Если вы обратитесь с соответствующими просьбами к работодателю, то с большой долей вероятности получите положительный ответ и содействие в рамках разумного. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов и поездок.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня усиливается интеллектуальная активность. Это может привести к положительным переменам, связанным с расширением деловых связей. Особенно это относится к тем, кто занят торговлей и предоставлением услуг в сфере модных товаров, индустрии отдыха и развлечений. Объемы продаж растут, товарно-денежный оборот ускоряется.

Козерог

У Козерогов, работающих со сделками с недвижимостью, этот день, и особенно его первая половина, сложится очень удачно. Вам удастся довести клиента до заключения выгодной сделки. Звезды советуют вам не размениваться по мелочам и сосредоточить усилия на наиболее приоритетных и выгодных направлениях. В конце дня вы можете столкнуться с осложнениями в трудовом коллективе.

Водолей

Инициатива, энергия и деловые связи – вот главные факторы, на которых будут держаться успехи Водолеев в этот день. Преуспеют те из вас, кто привык действовать самостоятельно. В поле вашего зрения появятся люди, которые принесут вам ценные идеи. Это, также, хорошее время для совершенствования в профессиональных навыках.

Рыбы ‌‌

Чем тише и незаметнее будут вести себя Рыбы в первой половине дня, тем результативнее пройдет этот день. Могут вырасти доходы у тех, кто имеет возможность получать деньги в виде неофициальных не декларируемых доходов. Вам могут предложить работу по совместительству или на полставки. Вторая половина дня неблагоприятна для семейного бизнеса и строительства.