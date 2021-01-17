Звезды дадут энергию для старта — гороскоп на 18 января

6-7 лунные сутки. Сегодня ингрессия Луны в Овен пробудит от спячки или излечит от уныния, даст импульс к сравнению и выбору, энергию для старта.

Первый шаг к выполнению большого плана напомнит веселую игру с надежной подстраховкой, но легкость обманчива, вскоре дадут о себе знать непредвиденные нюансы. Уже сегодня при отступлении от плана возможны знакомые недоразумения: возвраты, ситуации-перевертыши. Может не понравиться сделанный выбор. Нужна внимательность в правовых вопросах, в сфере дизайна и финансов. Нежелательны покупки, побочные сделки и обменные операции. Не стоит выбирать одежду и косметику.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам будет сложно набрать темп и сделать рывок в реализации замысла. Утром придется долго «раскачиваться». Вторая половина дня, несмотря на все усилия, станет временем половинчатости и неопределенности. Возможно, вам придется выжидать, сравнивать варианты или искать какой-то компромисс. Лучше использовать этот период не для активной деятельности, а для планирования дел на ближайшие дни.

Телец

Ситуации дня требуют от Тельцов быстрых четких решений. При этом придется балансировать между противоположностями и (или) совмещать несовместимое. Многим Тельцам предстоит таким образом решать профессиональные задачи, но без подобных приемов им не обойтись и в других сферах. Звезды советуют не пытаться принимать те или иные меры превентивно, а действовать по обстановке, повинуясь духу момента.

Близнецы

Близнецам лучше действовать после полудня. В это время появится энергия и поле для эксперимента. Чистые импровизации будут невозможны, но у неполной свободы есть свои преимущества: страховка и поддержка. Вам поможет внешний контроль, план, система знаний, коллективный разум. Любая акция (например, отправка в путь) пройдет по правилам или графику, что сократит число вероятных «подводных камней».

Рак ‌‌

Ракам день предлагает знакомую двойственную цель, подразумевающую выбор или компромисс. Не исключено, что вам придется столкнуться с нестандартным правовым случаем или необычной профессиональной задачей. Нетривиальные моменты возможны в отношениях. В такие минуты звезды советуют опираться на новые ясные правила, а не на старые опасные схемы (особенно, если те основаны на личных симпатиях).

Лев ‌‌

Сегодня Львы сбросят с себя уныние и хандру, станут энергичнее. День вернет им общительность, любознательность и чувство юмора, готовность к учебе, дороге, сотрудничеству, честной конкуренции. Мотивировать на расширение кругозора и поиск альтернатив вас может новая группа или наметившееся партнерство. Звезды советуют брать в разработку сразу два направления, для общего развития или подстраховки.

Дева ‌‌

Сегодня Девы способны потерять терпение и сделать нестандартный шаг. Многие Девы будут знать, что играют в рулетку или балансируют на краю пропасти - и все же рискнут. Некоторые Девы решат «срезать путь» в любви или оригинально развязать затянувшийся финансовый узел. Минимизировать риски помогут новые правила и условия (например, другие формы договора или изменившиеся обстоятельства на работе).

Весы ‌‌

Сегодня Весам предстоит быть дипломатами и во внешнем мире, и в частной жизни. Звезды советуют сохранять действующий баланс любой ценой в течение нескольких ближайших дней. Инициативы преждевременны и могут обернуться против вас. Первый ход лучше предоставить партнеру или противнику - тем самым вы уступите ему и право на ошибку, которую он наверняка допустит. Не время для заключения новых союзов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит решить нестандартную задачу, или подойти к решению знакомой проблемы в новых условиях. Лучше не браться за большой фронт работ и ограничиться отдельными мерами. День дает силы для шага к большим преобразованиям - например, к домашнему ремонту, строительству жилья или обустройству нового офиса. Сделать его будет проще, если имеется грамотный план и опыт тренировок.

Стрелец

Сегодня Стрельцы получат тот или иной импульс к активности: призыв к бою или работе, приглашение к новой фазе знакомой игры. Нужна осторожность, так как судьба не исчерпала свой запас сюрпризов. То, что выглядит легкой забавой, может оказаться «ходом с подставой» или задачей с подвохом, возможны убытки. Рискованно доверять дело новым членам команды, работать с новыми инструментами и материалами.

Козерог

Сегодня Козерогам придется быть осмотрительнее в правовых маневрах, стать осторожнее в деловых и домашних хлопотах, в финансовой сфере, в любви, эстетическом выборе. Как ни странно, будет проще заниматься новым делом: в нем помогут четкие правила. А вот в старых занятиях и при выполнении давних планов вам все еще нужна аккуратность, здесь вашу лодку по-прежнему караулят знакомые подводные рифы.

Водолей

Сегодня дела у Водолеев пойдут динамичнее, хотя и не без мелких побочных осечек. Начинание стартует с заминки или распутья, но ненадолго. Четкий план, надежное руководство или система правильных принципов помогут принять остроумное решение. Многих Водолеев выручит профессионализм, навык ведения параллельных проектов или опыт работы с альтернативами. Не стоит сбрасывать со счетов и момент удачи.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам воздержаться от вложений и сделок, обменных операций и процедур купли-продажи. В этот день многие расчеты оборачиваются противоположным результатом. Не исключены проблемы с соблюдением закона или договора, передачей прав. Возможно дублирование платежа или возврат товара. В срочных делах лучше опираться на новые правила: они защитят ваши «тылы» и минимизируют потери.