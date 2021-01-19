Как подобрать диету по знаку зодиака

Астрологи рассказали, что сочетание звезд при рождении человека может определять пищевые привычки представителей разных знаков зодиака.

Овны любят обильную и вкусную пищу, поэтому часто страдают от лишнего веса. Им лучше отказаться от употребления темного мяса, жареной пищи и животных жиров, свести к минимуму соль, сладкое и быстрые углеводы. Прием пищи следует распределить на три трапезы. В рационе нужно оставить каши, рыбу, овощи, молочные продукты, фрукты с большим содержанием витамина А. При этом кофе лучше заменить на отвар шиповника и каркаде.

У Тельцов замедлен обмен веществ, поэтому переедание может грозить ожирением. Излишняя разборчивость в еде ведет к обжорству любимыми продуктами. Этим знакам вообще не стоит употреблять кофе со сладостями и жирные сорта мяса. Лучше включить в меню кисломолочные продукты, орехи, некоторые фрукты, морепродукты.

Двойственность Близнецов проявляется в том, что они могут вести здоровый образ жизни и не злоупотреблять вредной пищей. И при этом любой стресс заедать фастфудом и сладостями. Близнецам лучше полностью заменить жирную и жареную пищу на сыр, яйца, бобовые, злаки, диетическое мясо и фундук.

У Раков слабая пищеварительная система. Им важно есть морские сорта рыбы и морепродукты ради дополнительного источника фторида кальция. Для них не подойдут сырые фрукты и овощи, выпечка и сладости. В рационе этого знака должны быть нежирная рыба и птица, молочные продукты, злаки.

Львы предпочитают вкусную еду. Им нравится, чтобы она была сладкой, жареной и жирной, от этого эти знаки могут быстро набрать вес. Снизить его помогут продукты с фосфором: гречневая, пшеничная и овсяная каши, рыба, яйца, какао и соя. При этом Львам лучше отказаться от употребления алкоголя, выпечки, сладостей и тяжелой пищи.

Девам подходит интуитивное питание — обычно они сами способны выбрать подходящие продукты. Но им не хватает регулярности в питании. Они также могут страдать дефицитом фосфата железа и сульфата калия. Им следует употреблять больше кабачков, яблок, гречневой, овсяной и пшенной крупы, а также макароны, гранаты, виноград и абрикосы.

Страсть к соли и пересоленной пище у Весов может привести к проблемам. От одутловатости им поможет употребление спаржи, миндаля, кукурузы, персиков и свеклы. Весам нужно убрать из рациона соленья, молоко, копченые колбасы и выпечку.

Скорпионы часто едят на ходу, употребляя множество вредных продуктов. Им нужно отказаться от выпечки, добавить в меню лук-порей, кресс-салат, крыжовник, чернослив и спаржу. А также им подойдут морепродукты, дичь, капуста, яблоки и специи.

Для Стрельцов, которые обычно энергичны в течение дня, частые посиделки за жирными закусками под алкоголь — не редкость. Чтобы улучшить самочувствие, в рацион им следует включить минеральные воды, есть больше рыбы, молочных продуктов, спаржи, бобовых.

Козерогам нельзя употреблять консервацию, жареное и сладкое, а также смешивать употребление белков и углеводов из-за медленного обмена веществ. Для них подойдут морская рыба и чай с большим содержанием фторидов и фосфатов, а также мята, петрушка, шалфей, анис, сельдерей и базилик.

Активность Водолеев определяет то, что им нужно усиленное питание и много фосфата магния. Он есть в арахисе, гречке, сое и фасоли, а вот копчености, сдоба, выпечка и торты для них противопоказаны. Представителям этого знака нужно есть больше овощных супов, овощей, фруктов, рыбы, белого мяса.

Многие Рыбы страдают от хронических заболеваний, поэтому им не следует есть острую и жирную пищу. Также лучше отказаться от белого сахара. На пользу пойдут рыба, гречка, отвар из шиповника, а также рис, виноград, грецкие орехи и сезонные овощи.